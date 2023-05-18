Ризик дефолту у США буде на піку 1 і 2 червня — Finance.ua

Ризик дефолту у США буде на піку 1 і 2 червня Сьогодні 17:19 — Світ

Ризик дефолту у США буде на піку 1 і 2 червня

Перше і друге червня можуть стати датами найбільшого ризику потенційного дефолту США. За словами аналітиків, виплати, які мають бути здійснені 1 червня, зумовлені рахунками за програмою Medicare, пенсійними виплатами та пільгами для ветеранів, перевищать очікувані надходження в цей день приблизно на $75 млрд, а ще $22 млрд чистого відпливу коштів припадуть на 2 червня.

Сукупний очікуваний чистий відплив коштів у розмірі $97 млрд «з'їсть» значно більше половини ресурсів Казначейства, що залишилися.

Станом на минулий тиждень міністерство повідомило про невичерпані бухгалтерські маневри (відомі як надзвичайні заходи) на суму $88 млрд, а також про $94,6 млрд готівки станом на 16 травня.

Читайте також Мінфін США попередив про черговий ризик дефолту у червні

Якщо Казначейство зможе покрити свої травневі витрати, що залишилися, і подолати перешкоди на початку червня, воно може бути в безпеці ще кілька тижнів.

За даними БПЦ, очікується, що за період з 5 по 27 червня доходи будуть позитивними на рівні близько $85 млрд, чому сприятимуть близько $79 млрд квартальних податкових надходжень, що надійдуть 15 червня.

Ще два дні значного відпливу коштів припадають на кінець місяця, у тому числі $99 млрд, які мають бути виплачені 30 червня. Але цей день принесе і полегшення, оскільки 30 червня стануть доступними $145 млрд у рамках додаткових спеціальних бухгалтерських маневрів для утримання в межах боргового ліміту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.