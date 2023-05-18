Ризик дефолту у США буде на піку 1 і 2 червня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ризик дефолту у США буде на піку 1 і 2 червня

Світ
101
Ризик дефолту у США буде на піку 1 і 2 червня
Ризик дефолту у США буде на піку 1 і 2 червня
Перше і друге червня можуть стати датами найбільшого ризику потенційного дефолту США. За словами аналітиків, виплати, які мають бути здійснені 1 червня, зумовлені рахунками за програмою Medicare, пенсійними виплатами та пільгами для ветеранів, перевищать очікувані надходження в цей день приблизно на $75 млрд, а ще $22 млрд чистого відпливу коштів припадуть на 2 червня.
Про це повідомляє Bloomberg.
Сукупний очікуваний чистий відплив коштів у розмірі $97 млрд «з'їсть» значно більше половини ресурсів Казначейства, що залишилися.
Станом на минулий тиждень міністерство повідомило про невичерпані бухгалтерські маневри (відомі як надзвичайні заходи) на суму $88 млрд, а також про $94,6 млрд готівки станом на 16 травня.
Читайте також
Якщо Казначейство зможе покрити свої травневі витрати, що залишилися, і подолати перешкоди на початку червня, воно може бути в безпеці ще кілька тижнів.
За даними БПЦ, очікується, що за період з 5 по 27 червня доходи будуть позитивними на рівні близько $85 млрд, чому сприятимуть близько $79 млрд квартальних податкових надходжень, що надійдуть 15 червня.
Місце для вашої реклами
Ще два дні значного відпливу коштів припадають на кінець місяця, у тому числі $99 млрд, які мають бути виплачені 30 червня. Але цей день принесе і полегшення, оскільки 30 червня стануть доступними $145 млрд у рамках додаткових спеціальних бухгалтерських маневрів для утримання в межах боргового ліміту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.