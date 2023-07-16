Ритейл відновив роботу на 99%: які сегменти відкривають нові магазини під час війни — Finance.ua

Ритейл відновив роботу на 99%: які сегменти відкривають нові магазини під час війни Сьогодні 05:43 — Фондовий ринок

Ритейл відновив роботу на 99%: які сегменти відкривають нові магазини під час війни

Станом на червень 2023 року торговельні мережі в Україні вийшли майже на довоєнний рівень роботи — закритими залишається лише 1% (близько 210) магазинів.

Про це свідчить опитування 92 членів Асоціації ритейлерів України (RAU).

Після 16 місяців війни з-поміж 16 935 торгових об'єктів працюють 16 725, або 99% проти близько 70% в березні 2022 року. З початку 2023 року загальний показник працюючих магазинів покращився на 5%, тобто приблизно по одному відсотку на місяць. Найбільшу кількість магазинів цього року було знову запущено в роботу в березні (220) та травні (238).

В сегменті продуктового ритейлу (FMCG) працюють понад 5100 магазинів проти близько 5200 до війни. Зокрема, за шість місяців поточного року продовольчі мережі спромоглися запустити в роботу додатково ще 4% магазинів.

Сектор non-food ритейлу цього року відновився навіть краще за продовольчий: вже у квітні 2023 року 99% із 3168 магазинів мереж відновили свою роботу. А станом на червень кількість працюючих магазинів досягла показника в 3340 точок, перевищивши довоєнні показники на 3%.

Fashion-ритейл зміг відновити роботу 61% магазинів упродовж 16 місяців війни. Станом на червень в Україні налічувалося 605 працюючих точок проти 681 до війни.

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Водночас у сфері торгівлі електронікою відновлення відбувається повільніше. Частка працюючих магазинів з січня до червня 2023 року збільшилася на 5%: з 826 до 870 торгових точок проти 980 магазинів до війни.

Найбільше скорочення з початку війни продемонструвала сфера розваг. У червні показник працюючих ТРЦ становив 92%: 46 чинних центрів (серед членів RAU) проти 50 до вторгнення.

Також складна ситуація склалася в секторі jewelry, що скоротився на 350 магазинів — з 1300 до війни до 960 в червні 2023 року.

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Аптечний ритейл демонструє позитивну тенденцію, відкривши за часів війни 10% нових точок та збільшивши їхню кількість з 3800 до близько 4160. Також довоєнний показник перевищили магазини будматеріалів, кількість яких зросла на 9%, до 142.

Мережі АЗС відновили роботу на 95%, до 1400 заправок проти близько 1500 до початку вторгнення.

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УБР За матеріалами:

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