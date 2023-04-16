Скільки заробляють у ритейлі (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки заробляють у ритейлі (інфографіка)

Особисті фінанси
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Скільки заробляють у ритейлі (інфографіка)
Скільки заробляють у ритейлі (інфографіка)
Асоціація ритейлерів України та онлайн-платформа з пошуку роботи в Україні robota.ua представили дослідження про те, як війна вплинула на зарплати у сфері ритейлу.
Війна погіршила фінансовий стан справ у багатьох ритейлерів. Проте згодом ситуація почала покращуватися. Якщо на початку зберегти довоєнні оклади та стабільність виплат змогли 36% компаній, то тепер їх вже майже вдвічі більше — 68%.
Відповідно, скоротилася кількість тих, хто не може платити працівникам — з 18% до 6%.
Кількість компаній, які зберегли оклади лише частково (в тій чи іншій мірі) не перевищує 4-5%. Загалом же тепер тих, хто платить не повну зарплату — не більше 14%. Натомість 8% роботодавців підвищили платню всім працівникам, а 3% — ключовим спецам.
Інфографіка: rau.ua
Інфографіка: rau.ua
Незважаючи на великий попит, професія водія не є серед перших, кому підіймали платню. У січні 2023 року ритейлери готові були платити на 33% більше довоєнного рівня товарознавцям.
На другому місці — керівник магазину (+31%), а водії лише на третьому місці з показником зростання оплати праці у 27%.
До першої п’ятірки за темпами зростання зарплати входять також охоронці (+27%) та адміністратори (+25%).
Інші категорії робітників можуть розраховувати на підвищення платні на 8-20% в залежності від фаху.
Інфографіка: rau.ua
Інфографіка: rau.ua
Проте очікування більшості кандидатів значно вищі. Ті ж товарознавці хочуть отримувати в середньому на третину більше, ніж їм пропонують (19 273 грн проти 15 138 грн), а водії очікують підвищення окладів майже на 40%.
Цікаво, що при зростанні зарплатних очікувань персоналу на 8-16% пропозиції роботодавців коливаються в межах 2-8% прибавки. Найбільший розрив між бажаним та пропонованим помітно серед мерчендайзерів, адміністраторів та маркетологів.
Специфіка ритейлу не дозволяє перевести всіх на режим віддаленої роботи. Але як показують дані дослідження, певні зрушення в організації роботи можливі. Проте частка тих, хто працює безпосередньо в магазині або офісі збільшилася з 65% до 72%, а кількість «віддалених» співробітників скоротилася наполовину: з 31% до 15%. Всі інші працюють у гібридному режимі.
Інфографіка: rau.ua
Інфографіка: rau.ua
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За матеріалами:
Finance.ua
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