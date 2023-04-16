Скільки заробляють у ритейлі (інфографіка) — Finance.ua

Скільки заробляють у ритейлі (інфографіка) Сьогодні 15:38 — Особисті фінанси

Скільки заробляють у ритейлі (інфографіка)

Асоціація ритейлерів України та онлайн-платформа з пошуку роботи в Україні robota.ua представили дослідження про те, як війна вплинула на зарплати у сфері ритейлу.

Війна погіршила фінансовий стан справ у багатьох ритейлерів. Проте згодом ситуація почала покращуватися. Якщо на початку зберегти довоєнні оклади та стабільність виплат змогли 36% компаній, то тепер їх вже майже вдвічі більше — 68%.

Відповідно, скоротилася кількість тих, хто не може платити працівникам — з 18% до 6%.

Кількість компаній, які зберегли оклади лише частково (в тій чи іншій мірі) не перевищує 4-5%. Загалом же тепер тих, хто платить не повну зарплату — не більше 14%. Натомість 8% роботодавців підвищили платню всім працівникам, а 3% — ключовим спецам.

Інфографіка: rau.ua

Незважаючи на великий попит, професія водія не є серед перших, кому підіймали платню. У січні 2023 року ритейлери готові були платити на 33% більше довоєнного рівня товарознавцям.

На другому місці — керівник магазину (+31%), а водії лише на третьому місці з показником зростання оплати праці у 27%.

До першої п’ятірки за темпами зростання зарплати входять також охоронці (+27%) та адміністратори (+25%).

Інші категорії робітників можуть розраховувати на підвищення платні на 8-20% в залежності від фаху.

Інфографіка: rau.ua

Проте очікування більшості кандидатів значно вищі. Ті ж товарознавці хочуть отримувати в середньому на третину більше, ніж їм пропонують (19 273 грн проти 15 138 грн), а водії очікують підвищення окладів майже на 40%.

Цікаво, що при зростанні зарплатних очікувань персоналу на 8-16% пропозиції роботодавців коливаються в межах 2-8% прибавки. Найбільший розрив між бажаним та пропонованим помітно серед мерчендайзерів, адміністраторів та маркетологів.

Специфіка ритейлу не дозволяє перевести всіх на режим віддаленої роботи. Але як показують дані дослідження, певні зрушення в організації роботи можливі. Проте частка тих, хто працює безпосередньо в магазині або офісі збільшилася з 65% до 72%, а кількість «віддалених» співробітників скоротилася наполовину: з 31% до 15%. Всі інші працюють у гібридному режимі.

Інфографіка: rau.ua

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.