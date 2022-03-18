Ринок житла в Україні повністю зупинився: чи є варіанти укласти угоду — Finance.ua

Ринок житла в Україні повністю зупинився: чи є варіанти укласти угоду

Вчора 09:00 — Нерухомість

Вторгнення росії в Україну заморозило ринок нерухомості. Після початку бойових дій міністерство юстиції відключило Державний реєстр майнових прав. Тепер нотаріуси не можуть перевірити документи продавця та зареєструвати угоду.

Бажаючі купити та продати квартиру є на західній Україні, пише НВ. Щоб уникнути заборони, сторони укладають договір і дають завдаток, деякі продавці виписують на покупців довіреність. Але експерти не радять іти таким шляхом.

Ринок ледве дихає

Інтерес до купівлі та продажу житла є на заході України — у регіонах, де не ведуться бойові дії. Президент Асоціації спеціалістів з нерухомості (АСНУ) Юрій Піта каже, що на захід країни приїхало близько 500 тис. осіб. І близько 3% з них можуть бути зацікавлені в купівлі житла.

Потенційні продавці житла є у Львові, каже місцевий ріелтор Василь Гірняк.

«Але укласти угоду зараз нереально через відключені реєстри», — каже він.

Є покупці в Івано-Франківську, серед них приїжджі з центральної та східної України, розповідає директор івано-франківської агенції нерухомості Андрій Бутенко. Але жодних договорів та угод ніхто не укладає — вирішити це питання поки що не можна, визнає Бутенко.

За його словами, вторгнення агресора в Україну поки що ніяк не вплинуло на ціни. 1-кімнатна квартира у старому житловому фонді коштує $24-25 тис., з індивідуальним опаленням — $26-27 тис., а в новобудові — $30 тис.

В Ужгороді забудовники розпродали багато квартир у будинках, що будуються — для цього не потрібно вносити зміни до Державного реєстру майнових прав, каже місцевий ріелтор Олена Бировчак. А ось ринок вторинної нерухомості стоїть.

«Квартирами цікавляться переселенці. Дехто вже втратив житло через обстріл на батьківщині і хоче купити його на заході країни», — каже ріелтор.

Як і в Івано-Франківську, ціни на квартири в Ужгороді не змінилися. Бировчак розповідає, що 1-кімнатну квартиру в хрущовці можна придбати за $23-28 тис., а житло в самому центрі коштуватиме $35-50 тис. Квартири в новобудовах без ремонту обійдуться по $700 — 1,2 тис. за кв. м залежно від розташування будинку.

Ризикові варіанти

Деякі продавці та покупці все ж таки намагаються обійти обставини. Юрій Піта з АСНУ каже, що це може бути купівля квартири за довіреністю, укладання попередніх договорів чи оформлення заповітів на покупця. «Але будь-яка подібна операція не є на 100% юридично захищеною. Така практика застосовувалася, коли ділки оминали мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення», — додає Піта.

Бировчак додає, що будь-яку довіреність можна згодом відкликати, продавець може просто зникнути та продати житло вдруге.

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