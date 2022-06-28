Ринок землі через рік після старту: купувати чи ні? — Finance.ua

Ринок землі через рік після старту: купувати чи ні? Вчора 12:45 — Аграрний ринок

«Купуйте землю — її ж більше ніхто не виробляє!», — писав колись Марк Твен. Можливо саме зараз час дослухатися до великого класика? Відкритому ринку землі в Україні сповнюється рік. В якому стані зараз перебуває український агробізнес та чи вигідно інвестувати в землі сільськогосподарського призначення, спробуємо розібратися з експертами першого живого мітапу «Річниця ринку землі: інвестиційний клімат та можливості для зростання».

5 го липня зробимо зріз поточного стану ринку землі та спрогнозуємо вартість земельних паїв на найближчі 5 — 10 років за песимістичним і оптимістичним сценаріями. Дізнаємося скільки може заробити роздрібний інвестор на земельних інвестиціях, включаючи орендні платежі та потенціал зростання вартості землі. Поговоримо де шукати продавців і як перевірити земельну ділянку, оформити угоду і убезпечити себе від шахраїв. З’ясуємо які є витрати, пов’язані з володінням земельним активом. Порівняємо найпопулярніші серед українців інвестиційні інструменти за критеріями: дохідність, окупність, ліквідність, вартість ризику. Оглянемо весь спектр питань для розуміння земельного інвестування з поправкою на особливості військового часу.

Долучитися до обговорення в форматі офлайн або онлайн можна на сайті: https://sp.minfin.com.ua/bankonline/richnicja-rinku-zemli?utm_source=Finance&utm_medium=Nw2

Для читачів Finance.ua діє знижка 15 % за промокодом Finance

Дата та час проведення 5-го липня 2022 року з 13:00 до 19:00.

Серед спікерів:

Олег Нів’євський, віцепрезидент з економічної освіти Київської школи економіки;

Роман Нейтер , аналітик Центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки;

, аналітик Центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки; Дмитро Карпіловський , фулл-тайм інвестор, засновник спільноти приватних інвесторів УкрІнвестКлуб;

, фулл-тайм інвестор, засновник спільноти приватних інвесторів УкрІнвестКлуб; Андрій Усенко , СЕО та засновник Твоє коло, засновник «М’ясторія»;

, СЕО та засновник Твоє коло, засновник «М’ясторія»; Косован Анатолій, адвокат, керуючий партнер юридичної фірми Kosovan Legal Group, Співзасновник AgriDeal

адвокат, керуючий партнер юридичної фірми Kosovan Legal Group, Співзасновник AgriDeal Роман Граб, директор ТОВ «Вкурсі Агро» В Курсі землі

В програмі заходу:

4-ри презентації від експертів галузі;

дискусійна панель;

доступ до відеозапису та прямого ефіру для учасників онлайн;

кава, фуршет, нетворкінг зі спікерами для учасників офлайн.

Затишне, технологічне приміщення Quoroom для проведення заходу, що відповідає сучасним критерієм безпеки та має укриття на випадок повітряної тривоги, гостинно надає наш партнер IQ Business Center

Організатори: сайт про фінанси інвестиції Мінфін та компанія Твоє Коло. За підтримки Finance.ua та В Курсі землі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.