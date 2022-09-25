Ринок вживаних авто в Україні: яка сумарна вартість автомобілів, які українці пропонують до продажу — Finance.ua
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Ринок вживаних авто в Україні: яка сумарна вартість автомобілів, які українці пропонують до продажу

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Ринок вживаних авто в Україні: яка сумарна вартість автомобілів, які українці пропонують до продажу
Ринок вживаних авто в Україні: яка сумарна вартість автомобілів, які українці пропонують до продажу
Попри війну, автомобільний ринок України живе та поступово відновлюється. З початку року українці продавали в інтернеті легкові автомобілі вартістю $15,4 мільярда доларів. З них $11,3 мільярда — уже з початку повномасштабної війни. Таким чином сьогодні «грошовий» об’єм вторинного автомобільного ринку складає близько $2 мільярдів щомісячно.
Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку з посиланням на дані агрегатора Automoto.ua.

Фінансова динаміка авторинку

Помісячна зміна сукупної вартості легковиків, котрі українці продавали в інтернеті, повністю відповідає кількісним показникам: чим більше оголошень публікували — тим більшою була сумарна вартість усіх автомобілів в продажі, і навпаки.
У «довоєнному» січні українці пропонували до продажу вживаних авто сумарною вартістю $2,3 мільярда.
Найменше автомобілів зафіксували у продажі після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну: у березні. Тоді ж був зафіксований найменший фінансовий показник об’єму ринку у 2022 році: $1,1 мільярда. У квітні український авторинок почав відновлюватися: у продажі легкових машин було уже на $1,7 мільярда.
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Найбільше автомобілів українці продавали в інтернеті у травні: сумарна вартість легковиків склала $2,5 мільярда. Рекордний показник був наслідком дії так званого «нульового розмитнення»: по-перше, на ринок потрапили «свіжопригнані» машини; по-друге, українці продавали старі автомобілі, на заміну яким привозили легковик з-за кордону.
У червні сукупна вартість автомобілів у продажу знизилася до $2 мільярдів, у липні зросла до $2,3 мільярда, а в серпні знову впала до $1,8 мільярда.

Ситуація в регіонах

За підсумками перших 8 місяців непростого 2022 року, якщо вимірювати у сукупній вартості авто, найбільша пропозиція в Київській області та Києві: сумарно $3,6 мільярда. Це — 23,1% від загальної вартості усіх автомобілів, опублікованих на сайтах оголошень протягом цього періоду.
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На другому місці розмістилася Львівська область. Там загальна вартість легковиків склала $1,5 мільярда. Такий показник дозволив зайняти майже 10% об’єму фінансового ринку.
Інфографіка Інституту досліджень авторинку
Інфографіка Інституту досліджень авторинку

Що змінилося з початком війни

Картина українського авторинку суттєво змінилася після повномасштабного вторгнення росії. Суттєво змінилися частки регіонів в структурі продажів легковиків в інтернеті — як кількісно, так і фінансово. Якщо порівнювати частки регіонів в сукупній вартості автомобілів у продажі в січні та серпні, найбільше додала Львівська область: +26,2%.
Суттєво зросла фінансова частка Хмельницької області (+20,1%). Київ і Київщина додали собі +15,8%, а сумарна вартість автомобілів у Вінницькій області зросла на +15,1%. В більшу суму експерти оцінюють і машини, що продаються на Одещині — на +9% більше.
Також фінансова частка зросла й у деяких інших областях:
  • Закарпатська — +7,9%;
  • Черкаська — +7,1%;
  • Кіровоградська — +6,7%;
  • Полтавська — +6,5%;
  • Дніпропетровська — +6,1%;
  • Чернівецька — +5,6%;
  • Тернопільська — +4,3%.
Більш-менш стабільною ситуація залишилася Рівненській (+2,0%), Житомирській (+1,1%), Івано-Франківській (-0,8%) та Волинській областях (-1,1%).

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Натомість найбільше фінансово авторинок «просів» на Херсонщині: там сукупна вартість автомобілів у продажі знизилася аж на −84,8%. На другому місці знизу — автомобілі, що продаються в Донецькій області: їх сумарна вартість на −70,6% нижча, ніж у січні. Наполовину (-50,5%) скоротилася фінансова частка Харківщини.
Також суттєве падіння експерти зафіксували у таких областях:
  • Сумська — −11,8%;
  • Чернігівська — −12,5%;
  • Запорізька — −29,6%;
  • Луганська — −46,6%;
  • Миколаївська — −47,0%.

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За матеріалами:
Finance.ua
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