Ринок вторинного житла взимку: як змінились ціни на квартири — Finance.ua
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Ринок вторинного житла взимку: як змінились ціни на квартири

Нерухомість
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Ринок вторинного житла взимку: як змінились ціни на квартири
Ринок вторинного житла взимку: як змінились ціни на квартири
Взимку дещо впадала кількість пропозицій нерухомості на вторинному ринку у порівнянні як із осіннім періодом, так, особливо, із минулим роком.
Про це свідчать дані українського маркетплейсу Dom.Ria.
«Якщо порівнювати осінній та зимовий періоди, бачимо як спад, так і зростання нових пропозицій щодо продажу вторинного житла», — сказано в повідомленні.
На Київщині (не враховуючи столицю) збільшення нових пропозицій на 46,5%, у столиці — на 12%. На Кіровоградщині — зменшення нових пропозицій на 79,7%. Зазначимо, взимку ринок зазвичай менш активний, ніж восени.
Розглядаючи аналогічний період взимку 2022 та 2023 років, здебільшого бачимо спад нових пропозицій. Найбільше в Херсонському регіоні — 99,3%, на Харківщині — 78,8% та на Миколаївщині — 76,2%.
Інфографіка: Dom.Ria
Інфографіка: Dom.Ria

Ціни

Найвища середня ціна однокімнатної квартири зафіксована у Києві — 80 285 доларів США. Якщо порівнювати лютий цього та минулого року, бачимо спад на 22,5%.
Інфографіка: Dom.Ria
Інфографіка: Dom.Ria
Найбільше падіння вартості вторинного житла в порівнянні із минулим роком на Харківщині — на 24% та в столиці — 22,5%. Водночас зростання вартості на 43% на Закарпатті.
Інфографіка: Dom.Ria
Інфографіка: Dom.Ria
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За матеріалами:
Finance.ua
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