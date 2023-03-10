Ринок вторинного житла взимку: як змінились ціни на квартири — Finance.ua

Ринок вторинного житла взимку: як змінились ціни на квартири Сьогодні 08:03 — Нерухомість

Ринок вторинного житла взимку: як змінились ціни на квартири

Взимку дещо впадала кількість пропозицій нерухомості на вторинному ринку у порівнянні як із осіннім періодом, так, особливо, із минулим роком.

Про це свідчать дані українського маркетплейсу Dom.Ria

«Якщо порівнювати осінній та зимовий періоди, бачимо як спад, так і зростання нових пропозицій щодо продажу вторинного житла», — сказано в повідомленні.

На Київщині (не враховуючи столицю) збільшення нових пропозицій на 46,5%, у столиці — на 12%. На Кіровоградщині — зменшення нових пропозицій на 79,7%. Зазначимо, взимку ринок зазвичай менш активний, ніж восени.

Розглядаючи аналогічний період взимку 2022 та 2023 років, здебільшого бачимо спад нових пропозицій. Найбільше в Херсонському регіоні — 99,3%, на Харківщині — 78,8% та на Миколаївщині — 76,2%.

Інфографіка: Dom.Ria

Ціни

Найвища середня ціна однокімнатної квартири зафіксована у Києві — 80 285 доларів США. Якщо порівнювати лютий цього та минулого року, бачимо спад на 22,5%.

Інфографіка: Dom.Ria

Найбільше падіння вартості вторинного житла в порівнянні із минулим роком на Харківщині — на 24% та в столиці — 22,5%. Водночас зростання вартості на 43% на Закарпатті.

Інфографіка: Dom.Ria

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.