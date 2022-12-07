Ринок праці США, як і раніше, "сильний": що буде з доларом — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Ринок праці США, як і раніше, "сильний": що буде з доларом Сьогодні 15:13 — Валюта

Згідно зі звітом Міністерства праці США, кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі піднялася на 263 тис. у листопаді після переглянутого у бік підвищення жовтневого значення 284 тис. Рівень безробіття залишився на позначці 3,7%. Середній погодинний заробіток зріс удвічі більше за очікування після перегляду на підвищення даних за попередній місяць.

Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Безробіття у США (%). Джерело: tradingeconomics.com

Глава ФРС Джером Пауелл (Jerome Powell) у середу заявив, що для пом’якшення монетарної політики має початися зниження ділової активності в економіці. Поки що йде зворотний процес — зростання фонду оплати праці та скорочення безробіття. Обидва ці фактори призводять до зростання інфляції, яка знаходиться значно вище за бажані регулятором позначки. Завдяки цьому ФРС може продовжити підвищення облікової ставки та скорочення балансу.

На стан ринку праці США можуть вплинути і зовнішні чинники. Якщо європейські компанії почнуть масово перекладати свої виробництва у США, дефіцит робочої сили може зберегтися. Це, своєю чергою, призведе до подальшого зростання зарплат. У такій ситуації регулятор буде змушений продовжувати політику жорсткості монетарної політики. Через зростання попиту на долар США фондові ринки будуть під тиском.

Невипадково президент Франції Еммануель Макрон (Emmanuel Macron) висловив стурбованість новим антиінфляційним законом США. Він має набути чинності у січні 2023 року. Преференції, які отримає американський бізнес, суттєво збільшують його конкурентоспроможність стосовно європейського чи китайського.

У результаті складається надзвичайно сприятлива для економіки США ситуація. У споживачів є стабільний і дохід, що постійно зростає, кількість робочих місць теж збільшується, так що у ФРС «розв’язані руки» в питанні подальшого підвищення облікової ставки. З цієї причини дуже ймовірні банкрутства деяких «компаній-зомбі», які можуть лише нести витрати на обслуговування свого боргу, але не в змозі погасити його.

Складнощі можуть виникнути на ринку нерухомості, тому що через високу облікову ставку збільшуються витрати на іпотеку. А це спричинить падіння попиту на новобудови. Проблеми починають відчувати також девелопери та іпотечні агенції. Не виключено, що Федрезерв буде змушений до кінця 2023 року або на початку 2024 року «взяти паузу» у циклі жорсткості монетарної політики.

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