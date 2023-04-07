Ринок праці повертається до рівня січня 2022 року – ЦЕС — Finance.ua
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Ринок праці повертається до рівня січня 2022 року – ЦЕС

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Ринок праці повертається до рівня січня 2022 року – ЦЕС
Ринок праці повертається до рівня січня 2022 року – ЦЕС
Кількість вакансій на ринку за підсумками березня зросла до 91% від базового рівня початку 2022 року.
Про це йдеться у Трекері економіки України під час повномасштабної війни від Центру економічної стратегії (ЦЕС).
Зазначається, що кількість шукачів роботи у березні зменшилася до 109% від базового рівня.
Ринок праці повертається до рівня січня 2022 року – ЦЕС

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Ринок праці повертається до рівня січня 2022 року – ЦЕС
«Зважаючи на стабілізацію електропостачання та поступове відновлення загальної ділової активності, можна з певним оптимізмом дивитися на подальший розвиток ситуації на ринку праці», — заявили в ЦЕС.

Довідка Finance.ua:

  • за даними дослідження Work.ua, в березні ринок праці продовжує демонструвати позитивну динаміку зростання: +14% до лютого. До популярних вакансій у Києві входять продавці-консультанти, менеджери з продажу та адміністратори. Також великий попит на бухгалтерів, кухарів, водіїв;
  • середній розмір заробітної плати у вакансіях, отриманих від роботодавців Києва, минулого року становив 10-11 тис. грн. У 2023 році він підвищився та в березні вже становить 13,5 тис. грн.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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