Ринок праці повертається до рівня січня 2022 року – ЦЕС — Finance.ua

Ринок праці повертається до рівня січня 2022 року – ЦЕС
Кількість вакансій на ринку за підсумками березня зросла до 91% від базового рівня початку 2022 року.
Про це йдеться у Трекері економіки України під час повномасштабної війни від Центру економічної стратегії (ЦЕС).
Зазначається, що кількість шукачів роботи у березні зменшилася до 109% від базового рівня.
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«Зважаючи на стабілізацію електропостачання та поступове відновлення загальної ділової активності, можна з певним оптимізмом дивитися на подальший розвиток ситуації на ринку праці», — заявили в ЦЕС.
Довідка Finance.ua:
- за даними дослідження Work.ua, в березні ринок праці продовжує демонструвати позитивну динаміку зростання: +14% до лютого. До популярних вакансій у Києві входять продавці-консультанти, менеджери з продажу та адміністратори. Також великий попит на бухгалтерів, кухарів, водіїв;
- середній розмір заробітної плати у вакансіях, отриманих від роботодавців Києва, минулого року становив 10-11 тис. грн. У 2023 році він підвищився та в березні вже становить 13,5 тис. грн.
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