Ринок праці: чоловіки не хочуть світитися — Finance.ua

Ринок праці: чоловіки не хочуть світитися Сьогодні 14:50 — Особисті фінанси

Ринок праці: чоловіки не хочуть світитися

За інформацією Державної служби зайнятості, на 1 серпня 2023 року статус безробітного мали 112,3 тисячі осіб, торішній показник — 296,7 тисяч. Фахівці ринку праці вказують на таку тенденцію: кількість зареєстрованих безробітних чоловіків становила 28% загалу (31,8 тисячі осіб), жінок — 72% (80,5 тисячі осіб).

Про це пише «Урядовий кур'єр».

Чому так

Проте, на думку HR-експерта Тетяни Пашкіної, насправді все не так і добре.

«За статистикою, яку надає Держслужба зайнятості, виходить, що ситуація з безробіттям у нас під час широкомасштабної війни ліпша, ніж, приміром, у ковідні роки. Але це не так. Щоб офіційно стати безробітним, людині треба прийти до центру зайнятості й подати всі необхідні документи, зокрема довідку з ТЦК, або колишніх військкоматів. Тому думаю, що у наведеній державній статистиці так мало чоловіків, бо вони вирішили не брати таку довідку. Якщо ж про аналізувати комерційні сайти із працевлаштування, то там немає такого перекосу. А співвідношення чоловіків та жінок приблизно 48 та 51%», — каже вона.

Є ще одна цікава тенденція: в нашій країні істотно зменшилася кількість людей, які отримували чи отримують допомогу у зв’язку з безробіттям. Якщо торік цей показник становив 244 тисячі осіб, то на середину 2023 року — лише 47,2 тисячі. На думку пані Пашкіної, це теж пов’язано з військкоматами, адже чимало чоловіків не хочуть світитися в державних центрах зайнятості.

Але це не єдина причина. Інша полягає в тому, що нині істотно скоротився термін отримання допомоги у зв’язку з безробіттям. Якщо торік він становив 10—12 місяців, то тепер не перевищує трьох місяців.

Позитивний факт

Кількість вільних робочих місць, за інформацією Державної служби зайнятості, збільшилася на 9,9 тисячі до 47,5 тисячі. Після процедури набуття офіційного статусу безробітного людина може отримувати виплати в розмірі мінімальної заробітної плати, яка 2023 року становить 6,7 тисячі гривень.

Якщо страховий стаж за рік до реєстрації в центрах зайнятості становитиме менше семи місяців, то такі виплати будуть не більшими за тисячу гривень.

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