Ринок нерухомості, підсумки 2022 року: первинний та вторинний ринок (інфографіка) — Finance.ua

Ринок нерухомості, підсумки 2022 року: первинний та вторинний ринок (інфографіка) Сьогодні 15:00 — Нерухомість

Український маркетплейс DOM.RIA підсумував 2022 рік та представив новий звіт власного аналітичного центру. В ході дослідження проаналізовано попит, пропозицію та ціни на ринку нерухомості.

Первинний ринок

Від 24 лютого і станом на кінець грудня, за даними DOM.RIA, в Україні введено в експлуатацію 245 новобудов та 465 секцій, із них у столиці — 29 новобудов та 81 секція. Наразі від загальної кількості новобудов в країні — 26,5% є готовими.

Станом на кінець грудня, близько 72% — працюючі відділи продажів новобудов. У Києві цей показник становить 66%, а в області — 68%. У Харківській області — це 7%, а в Одеській — 59%.

Від 24 лютого та станом на кінець грудня, користувачі DOM.RIA найбільше цікавились новобудовами в Києві — 19,3%, у Львівській області — 15,3% та у Вінницькій області — 7,8%.

В межах державної програми єОселя новобудовами за пільговим кредитом найбільше цікавились у Києві — 27,9%, у Львівській області — 16,2% та у Київській області — 8,5%.

Ціни

Цьогоріч було зафіксовано рекордне зростання цін в новобудовах за останні декілька років. Якщо порівнювати період грудня 2021 та 2022 років, то ціна у гривні на квардатний метр в Україні на первинному ринку виросла на 47%, порівнюючи січень 2022 та грудень 2022 року — це 43%.

Найбільший показник росту вартості у порівнянні до грудня 2021 зафіксовано в Закарпатській області — 90%, в Івано-Франківській — 73%. У Києві цей показник становить 39%, а в області — 25%. Один із суттєвих факторів, який посприяв зростанню — коливання курсу валют.

Вторинний ринок: продаж

Вторинний ринок протягом року мав суттєво інші тенденції, що відрізняють його від первинного. Цей ринок став більш чутливим до подій в країні, що одразу відобразилось на цінах.

Стосовно попиту, користувачі DOM.RIA найбільше цікавились продажем вторинного житла у столиці — це 21%, далі досить популярним було житло у Вінниці — 10,7% та в Одесі — 9,8%.

Найбільший попит на вторинне житло був у січні та у лютому до 24 числа. Після повномасштабного вторгнення за пошуками вторинного житла лідирує вересень.

Щодо пропозиції, в більшості областей України зафіксовано падіння. Незначне зростання пропозицій було у Києві та Вінницькій області. Суттєво зросли пропозиції на Закарпатті та Сумщині.

Ціни

Якщо порівнювати грудень 2021 та 2022 року, згідно даним DOM.RIA, в Києві ціна на однокімнатну квартиру на вторинному ринку впала на 29%, а в області трохи зросла — на 5%. Максимальне зростання вартості однокімнатного вторинного житла — в Закарпатській області — на 43,8%.

Станом на грудень 2022 року в Києві однокімнатну квартиру в середньому можна придбати за 79 969 доларів США, в області — за 42 819 доларів США. На Львівщині середня вартість однокімнатної квартири становить 54 911 доларів США, на Одещині — 43 707 доларів США, а на Закарпатті — 42 955 доларів США.

Порівнюючи грудень 2021 та 2022 року, в деяких областях є спад ціни, здебільшого це схід, південний регіон та Київщина. Зросла ціна у центрі та на заході.

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