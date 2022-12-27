Ринок нерухомості перебуває в дисбалансі: попит слабкий і нестабільний – Нацбанк — Finance.ua

Ринок нерухомості перебуває в дисбалансі: попит слабкий і нестабільний – Нацбанк Сьогодні 17:37 — Нерухомість

Ринок нерухомості перебуває в дисбалансі: попит слабкий і нестабільний – Нацбанк

Ринок нерухомості в Україні перебуває в дисбалансі: орендні ціни знизились, а гривневі ціни на продаж зростають. Попит дуже слабкий і дуже нестабільний — він значно залежить від безпекової ситуації.

Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності Первін Дадашова під час презентанції звіту про фінансову стабільність.

«Ми традиційно робимо огляд ринку нерухомості. Нині він не створює загроз для фінансової стабільності, адже обсяг іпотек дуже помірний. Разом з тим ми відзначаємо, що ринок перебуває в дисбалансі. Попит дуже слабкий, дуже повільно відновлюється, і дуже нестабільний — він значно залежить від безпекової ситуації в регіонах і для його відновлення необхідне суттєве покращення безпекових умов та закінчення війни», — заявила Дадашова.

За її словами, пропозиція на ринку з’являється, проте завершується робота переважно на тих об’єктах, які вже в завершальній стадії.

Поповнення ринку за рахунок об’єктів, які перебувають на початковій стадії будівництва, або ж нового будівництва, загалом надалі сповільнюватиметься, додали в НБУ.

При цьому заявлені ціни продовжують зростати, додала Дадашова.

«І ми бачимо суттєвий дисбаланс між поведінкою цін на продаж, а також цін на оренду. Якщо орендні ціни знизились і лишаються низькими порівняно з довоєнними рівнями, то заявлені гривневі ціни на продаж зростають», — резюмували в НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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