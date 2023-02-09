Ринок небанківських послуг скоротився у січні: деяких учасників виключили примусово (інфографіка) — Finance.ua

Ринок небанківських послуг скоротився у січні: деяких учасників виключили примусово (інфографіка) Сьогодні 11:44 — Фондовий ринок

У січні поточного року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася з 1459 до 1436. Кількість банків не змінилася та становила 67.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«До реєстру включено одну фінансову компанію. Водночас із реєстрів виключено 24 учасники ринку небанківських фінансових послуг: 14 фінансових компаній, два ломбарди, одну кредитну спілку та одну лізингову компанію виключено з реєстрів добровільно, а інші три фінансові компанії, два ломбарди та одну кредитну спілку — примусово», — сказано в повідомленні.

Також 38 фінансовим компаніям, двом ломбардам, одній кредитній спілці та одній лізинговій компанії анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв), а трьом фінансовим компаніям — примусово (як захід впливу). Іншим 14 фінансовим компаніям анульовано частину ліцензій добровільно.

Інфографіка: НБУ

Упродовж січня поновлено дію ліцензій 10 фінансовим компаніям, двом ломбардам та п’яти лізинговим компаніям.

Станом на 31 січня на небанківському ринку працювали 116 страховиків non-life (порівняно з груднем 2022 року кількість не змінилася) та 12 life-страховиків (кількість не змінилася), 179 ломбардів (було 183), 160 кредитних спілок (було 162), 97 лізингових компаній (було 98), 744 фінансових компаній (було 760), 61 страховий брокер (кількість не змінилася) та 67 колекторських компаній (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 25 банківських груп (кількість не змінилася) та 23 небанківські фінансові групи (кількість не змінилася).

На платіжному ринку діє 38 платіжних систем, створених резидентами, враховуючи державні, та 16 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами. Крім того, на ринку діють надавачі фінансових платіжних послуг, серед них 3 банки — емітенти електронних грошей. До числа інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, входять 40 комерційних агентів та 35 технологічних операторів платіжних послуг.

У січні до Національного банку надійшов 431 запит від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців становила 232. Кількість запитів щодо кредитних установ (банки та кредитні спілки) — 94, страховиків — 68, платіжних установ — 37.

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