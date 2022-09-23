Ринок небанківських фінустанов значно скоротився — НБУ — Finance.ua

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Ринок небанківських фінустанов значно скоротився — НБУ

Фондовий ринок
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Ринок небанківських фінустанов значно скоротився — НБУ
Ринок небанківських фінустанов значно скоротився — НБУ
В Україні продовжує скорочуватись кількість небанківських фінансових установ. Це пов’язано з тим, що багато хто з них не впорався з операційними викликами війни.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Кількість учасників ринку продовжує скорочуватися. На початок січня було:
  • 949 фінансових компаній;
  • 259 ломбардів;
  • 135 лізингових компаній.
Станом на 1 липня працювало вже:
  • 887 фінансових компаній;
  • 195 ломбардів;
  • 108 лізингових компаній.
Така ситуація пояснюється тим, що низка компаній не впоралися з операційними викликами війни. Крім того, і в довоєнні часи багато учасників ринку не провадили діяльності щодо надання фінансових послуг.
Ринок фінансових компаній, лізингодавців та ломбардів досить концентрований. Найбільші 20 компаній становлять понад 80% ринку небанківських фінансових послуг. Такі компанії навіть під час війни продовжують надавати послуги, вони є більш стійкими до непередбачуваних ситуацій та мають добре організовані виробничі процеси. Водночас на ринку є значна кількість компаній, які мають ліцензії, але не провадять жодної діяльності (84%). Такі компанії поступово виводитимуться з ринку.
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Багато компаній не дотримуються обов’язкових фінансових нормативів. Станом на 1 липня 2022 року за результатами наглядової роботи встановлено, що 44 фінансові установи (38 фінансових компаній та 6 ломбардів) не дотримуються вимог щодо мінімального розміру власного капіталу. Розмір необхідної докапіталізації становить майже 660 млн грн.
Це пов’язано з перевищенням витрат над доходами, формуванням резервів під кредитні збитки, а також нездатністю налагодити роботу в нових умовах.
У ІІ кварталі ломбардна діяльність дедалі більше скорочувалася та була збитковою. За ІІ квартал обсяг наданих кредитів компаніями, що звітують, скоротився на третину — це вдвічі менше, ніж у ІІ кварталі 2021 року.
Із стабілізацією економічної та безпекової ситуації в країні та виводом з ринку неплатоспроможних та неактивних учасників ринок фінансових компаній, лізингодавців та ломбардів має шанси відновитися.

Що відбувається з обмінниками в Україні

За матеріалами:
Finance.ua
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