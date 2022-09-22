Банки отримали 8,4 млрд грн чистого прибутку з початку року — Finance.ua

Банки отримали 8,4 млрд грн чистого прибутку з початку року Вчора 14:02 — Фондовий ринок

Банки отримали 8,4 млрд грн чистого прибутку з початку року

Банки отримали 8,4 млрд грн чистого прибутку за січень-серпень.

Про це свідчать дані Національного банку.

Як зазначається, платоспроможні банки отримали 8,4 млрд грн чистого прибутку за січень—серпень 2022 року порівняно з 45,6 млрд грн чистого прибутку за січень—серпень 2021 року.

Доходи банків зросли на 32% у порівнянні з результатом січня—серпня 2021 року і становили 227,5 млрд грн, витрати — на 72% до 219,0 млрд грн, зокрема відрахування в резерви зросли у 12,4 рази до 89,4 млрд грн.

Які ключові чинники прибутковості

Як повідомив повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко, чистий процентний дохід у березні-серпні стабільно зростав, хоча й повільнішими темпами, ніж на початку року: 21% р/р порівняно 35% р/р у січні-лютому.

Уповільнення було спричинено насамперед зниженням процентних доходів від кредитування фізичних осіб.

Натомість зростання чистого процентного доходу підтримували доходи від кредитів суб’єктам господарювання, ставки за якими підвищувалися задля покриття зростаючого кредитного ризику.

Попит на банківські послуги поступово відновлюється після шоку на початку широкомасштабної агресії росії проти України, хоча все ще залишається низьким.

Зростання операційного доходу впродовж травня-липня підтримав позитивний результат від операцій купівлі-продажу валюти, впродовж липня-серпня — позитивний результат від переоцінки ОВДП державними банками.

Операційні витрати банків упродовж квітня-липня скорочувалися (-5% р/р), що також сприяло зростанню операційного результату. Чистий операційний прибуток банків до відрахувань у резерви за 8 місяців зріс на 84.7% р/р. Збереження операційної прибутковості дасть змогу банкам самостійно відновити капітал після проходження глибокої фази поточної кризи.

Довідка Finance.ua:

активи Національного банку збільшилися на 3% за перше півріччя 2022 року;

Кабінет міністрів затвердив річний звіт АТ КБ «ПриватБанк» за 2021 рік. На виплату дивідендів до держбюджету буде спрямовано 80% прибутку банку;



у ІІ кварталі банки заробили на торгівлі валютою 12,4 млрд грн — вшестеро більше, ніж за такий самий період минулого року. За результатами липня показник зріс ще більше, до 19,1 млрд грн;

за час війни в середньому кожен банк закрив близько 12 відділень.

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