Ринок котеджних містечок: скільки коштує така нерухомість та чи є попит серед українців — Finance.ua

Ринок котеджних містечок: скільки коштує така нерухомість та чи є попит серед українців Сьогодні 20:36 — Нерухомість

Ринок котеджних містечок: скільки коштує така нерухомість та чи є попит серед українців

Після початку повномасштабної війни рф проти України на ринку котеджних містечок країни розпочали продаж 80 нових проєктів, загалом на початок березня 2023 року в продажу — 522 проєкти.

Про це свідчать дані порталу ЛУН

Скільки котеджних містечок представлено в продажу в Україні

Згідно з дослідженням порталу, станом на початок березня в продажу представлено 522 котеджні містечка в Україні, тоді як у лютому 2022 року їх налічувалося 681. 67% котеджних містечок (459) відновили продаж після паузи до початку війни, ще 222 не продаються.

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Водночас кількість котеджних містечок, де продаж стартував уже після початку війни, становить 94, найбільше — у Київській (28), Львівській (17), Івано-Франківській (13) областях і в Києві (8). Водночас 80 котеджних містечок, які запустили продаж після 24 лютого 2022 року, нові проєкти.

Частка котеджних містечок на ринку нерухомості

Дотепер в Києві та області проєкти котеджних містечок займають 67% усього ринку. На другому місці — Львівська область (12%), далі йдуть Івано-Франківська (6%) та Одеська (4%) області.

Водночас майже половина пропозицій котеджних містечок уже завершили будівництво, 47% — проєкти в процесі будівництва, 2% — будівельні роботи зупинено.

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В Україні за 2022 рік завершив продаж 31 проєкт. Водночас найбільше в Київській (10) і Львівській (8) областях, а також в Одеській (4), Івано-Франківській (3), Черкаській (2), Запорізькій (2), Вінницькій (1) областях і в Києві (1).

Попит на котеджні містечка

Із початку поточного року відвідуваність відповідних розділів його сайту демонструє позитивну динаміку, і в березні становить 41% від довоєнного показника, що є найвищим показником за весь період активних бойових дій.

За даними порталу, найпоширенішими за площею проєктами котеджів у Києві та області є об’єкти площею 101-150 кв. м (34) і до 100 кв. м (23%), у Львові та області — 101-150 кв. м (42%) і 151-200 кв. м (33%).

Ціни на котеджні містечка

На сьогодні середня вартість 1 кв. м у типовому проєкті котеджного містечка в Києві становить $1040/кв. м, у Київській області — $900/кв. м. У Львові та області ціни незначно нижчі — $1000/кв. м і $820/кв. м відповідно.

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