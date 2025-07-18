Ринок кави й чаю в Україні: 10 млрд грн виручки за 2024 (інфографіка) — Finance.ua

Ринок кави й чаю в Україні: 10 млрд грн виручки за 2024 (інфографіка) Сьогодні 17:11 — Фондовий ринок

Ринок кави й чаю в Україні: 10 млрд грн виручки за 2024 (інфографіка)

Найбільше їх зосередилося в столиці. За даними YC.Market , виробництвом чаю й кави в Україні займаються 570 суб’єктів господарювання. Це 264 компанії та 306 ФОПів.їх зосередилося в столиці.

Підприємства, що подали фінансову звітність за 2024 рік, показали виручку у 10 млрд грн. У 2023 році вона становила 8,6 млрд грн.

Хто в лідерах на ринку, скільки їм вдалося заробити за останні три роки та кого не оминули зв’язки з росією — проц йдеться в новому дослідженні YouControl.

Кава і чай з присмаком війни

Попри повномасштабну війну, галузь виробництва кави та чаю зростає, а найбільші компанії демонструють стабільно високі доходи.

Найбільша зосередженість виробників, а саме 153 юрособи, в Києві. Значну частку мають також Дніпропетровська область з 54 виробниками та Київська область, де зосереджено 48 суб’єктів господарювання.

Серед всіх проаналізованих компаній з вибірки є юридичні особи з іноземним капіталом — зокрема, з Китаю, Молдови, Індії, Туреччини, Кіпру та інших європейських країн. На жаль, серед лідерів ринку не обійшлося без зв’язків з агресором.

Топ 10 виробників чаю й кави: аналіз зв’язків

Найбільші компанії з виробництва чаю та кави в Україні заробили 7,9 млрд грн, що становить 79% від загальної суми виручки компаній, що подали фінансову звітність за 2024 рік- деталі за посиланням.

Висновки

Незважаючи на стабільне економічне зростання галузі та мільйонні доходи лідерів ринку, результати дослідження виявили тривожний факт: в першій десятці найбільших виробників кави та чаю в Україні ймовірно є компанії, що мають зв’язки з рф.

Поки одні компанії продовжують комерційні стосунки з країною-агресором, інші українські виробники зазнають збитків через обстріли, втрати виробничих потужностей і руйнування логістики.

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