Ринок кави й чаю в Україні: 10 млрд грн виручки за 2024 (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ринок кави й чаю в Україні: 10 млрд грн виручки за 2024 (інфографіка)

Фондовий ринок
36
Ринок кави й чаю в Україні: 10 млрд грн виручки за 2024 (інфографіка)
Ринок кави й чаю в Україні: 10 млрд грн виручки за 2024 (інфографіка)
За даними YC.Market, виробництвом чаю й кави в Україні займаються 570 суб’єктів господарювання. Це 264 компанії та 306 ФОПів. Найбільше їх зосередилося в столиці.
Ринок кави й чаю в Україні: 10 млрд грн виручки за 2024 (інфографіка)
Підприємства, що подали фінансову звітність за 2024 рік, показали виручку у 10 млрд грн. У 2023 році вона становила 8,6 млрд грн.
Хто в лідерах на ринку, скільки їм вдалося заробити за останні три роки та кого не оминули зв’язки з росією — проц йдеться в новому дослідженні YouControl.

Кава і чай з присмаком війни

Попри повномасштабну війну, галузь виробництва кави та чаю зростає, а найбільші компанії демонструють стабільно високі доходи.
Найбільша зосередженість виробників, а саме 153 юрособи, в Києві. Значну частку мають також Дніпропетровська область з 54 виробниками та Київська область, де зосереджено 48 суб’єктів господарювання.
Серед всіх проаналізованих компаній з вибірки є юридичні особи з іноземним капіталом — зокрема, з Китаю, Молдови, Індії, Туреччини, Кіпру та інших європейських країн. На жаль, серед лідерів ринку не обійшлося без зв’язків з агресором.
Топ 10 виробників чаю й кави: аналіз зв’язків
Ринок кави й чаю в Україні: 10 млрд грн виручки за 2024 (інфографіка)
Найбільші компанії з виробництва чаю та кави в Україні заробили 7,9 млрд грн, що становить 79% від загальної суми виручки компаній, що подали фінансову звітність за 2024 рік- деталі за посиланням.

Висновки

Незважаючи на стабільне економічне зростання галузі та мільйонні доходи лідерів ринку, результати дослідження виявили тривожний факт: в першій десятці найбільших виробників кави та чаю в Україні ймовірно є компанії, що мають зв’язки з рф.
Поки одні компанії продовжують комерційні стосунки з країною-агресором, інші українські виробники зазнають збитків через обстріли, втрати виробничих потужностей і руйнування логістики.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems