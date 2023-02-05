Ринок фрилансу в умовах блекауту: як фахівці адаптуються до відключень світла (інфографіка) — Finance.ua
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Ринок фрилансу в умовах блекауту: як фахівці адаптуються до відключень світла (інфографіка)

Особисті фінанси
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Ринок фрилансу в умовах блекауту: як фахівці адаптуються до відключень світла (інфографіка)
Ринок фрилансу в умовах блекауту: як фахівці адаптуються до відключень світла (інфографіка)
В умовах блекаутів в Україні працюють 69,75% фрилансерів. Близько 30% фахівців чекають на повернення електроенергії у свої домівки, але 72% з них зуміли адаптувати робочий графік під відключення.
Про це свідчить дослідження Freelancehunt.
Майже половина фрилансерів не відчула скорочення кількості замовлень, інша половина відзначила зменшення роботи, а ще 10% — збільшення.
Інфографіка: Freelancehunt
Інфографіка: Freelancehunt
Аналітики зазначають, що на зменшення кількості виконаних проектів найбільше вплинули два фактори — конкуренція серед фрилансерів та збільшення дедлайнів.

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«Якщо адаптуватися під графік відключень світла, підготувати необхідні гаджети для роботи та налагодити доступ до інтернету, а також побудувати ефективний формат комунікації із замовниками (попередньо узгодити робочі дзвінки та дати здавання проміжних етапів завдань), можна працювати з тим самим обсягом проектів, як і до блекауту», — кажуть у Freelancehunt.
Щодо дедлайнів, то третина виконавців відповіли, що не потребують перенесення термінів, ще 45% іноді просять продовжити час виконання завдань, а 23% — переносять терміни досить часто.
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З боку замовників майже 40% переносять терміни з розумінням, а 22% навіть готові чекати скільки потрібно. При цьому близько 8% вимагають виконання роботи у встановлений термін.
Основними змінами у роботі фрилансерів стали такі:
  • 31,4% спеціалістів адаптували графік роботи під вимкнення електроенергії;
  • 18,8% почали більше часу витрачати на виконання завдань;
  • 17,8% доводиться частіше та краще продавати свої послуги;
  • 17,3% придбали потрібну техніку для комфортної роботи;
  • 14,7% зазначають, що стало складніше спілкуватися із замовниками через поганий зв’язок.
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За матеріалами:
УБР
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