Ринок фрилансу в умовах блекауту: як фахівці адаптуються до відключень світла (інфографіка) — Finance.ua

Ринок фрилансу в умовах блекауту: як фахівці адаптуються до відключень світла (інфографіка) Сьогодні 14:40 — Особисті фінанси

Ринок фрилансу в умовах блекауту: як фахівці адаптуються до відключень світла (інфографіка)

В умовах блекаутів в Україні працюють 69,75% фрилансерів. Близько 30% фахівців чекають на повернення електроенергії у свої домівки, але 72% з них зуміли адаптувати робочий графік під відключення.

Про це свідчить дослідження Freelancehunt

Майже половина фрилансерів не відчула скорочення кількості замовлень, інша половина відзначила зменшення роботи, а ще 10% — збільшення.

Інфографіка: Freelancehunt

Аналітики зазначають, що на зменшення кількості виконаних проектів найбільше вплинули два фактори — конкуренція серед фрилансерів та збільшення дедлайнів.

«Якщо адаптуватися під графік відключень світла, підготувати необхідні гаджети для роботи та налагодити доступ до інтернету, а також побудувати ефективний формат комунікації із замовниками (попередньо узгодити робочі дзвінки та дати здавання проміжних етапів завдань), можна працювати з тим самим обсягом проектів, як і до блекауту», — кажуть у Freelancehunt.

Щодо дедлайнів, то третина виконавців відповіли, що не потребують перенесення термінів, ще 45% іноді просять продовжити час виконання завдань, а 23% — переносять терміни досить часто.

З боку замовників майже 40% переносять терміни з розумінням, а 22% навіть готові чекати скільки потрібно. При цьому близько 8% вимагають виконання роботи у встановлений термін.

Основними змінами у роботі фрилансерів стали такі:

31,4% спеціалістів адаптували графік роботи під вимкнення електроенергії;

18,8% почали більше часу витрачати на виконання завдань;

17,8% доводиться частіше та краще продавати свої послуги;

17,3% придбали потрібну техніку для комфортної роботи;

14,7% зазначають, що стало складніше спілкуватися із замовниками через поганий зв’язок.

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УБР За матеріалами:

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