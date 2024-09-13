Ринок фінансових послуг за місяць покинули 17 компаній — Finance.ua
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Ринок фінансових послуг за місяць покинули 17 компаній

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Кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася до 946 з 963 у липні.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
З українського ринку фінансових послуг за липень пішли 17 компаній. У червні фінансовий ринок залишили 24 компанії та один банк, у травні — 31 компанія.
Кількість банків у серпні не змінилася — 62. Також на небанківський ринок вийшла держкомпанія АТ «Фонд декарбонізації України».
Станом на 31 серпня на ринку небанківських фінансових послуг працювали:
  • 525 фінансових компаній (було 537)
  • 66 страховиків non-life (було 69), 11 life-страховиків (було 12), один страховик з особливим статусом
  • 114 ломбардів (без змін)
  • 111 кредитних спілок (було 114)
  • 1 лізингодавець (без змін)
  • 42 страхові брокери (було 40)
  • 75 колекторських компаній (без змін).
Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (без змін) та 31 небанківську фінансову групу (було 30).
На платіжному ринку діє 16 платіжних систем, створених резидентами, враховуючи державні (було 17), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (без змін).
Кількість постачальників фінансових платіжних послуг не змінилася. На ринку працюють: 18 платіжних установ, 12 фінансових установ, які мають право надавати платіжні послуги, один банк-емітент електронних грошей, один оператор поштового зв’язку.
До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 48 комерційних агентів (було 45) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (без змін).
За матеріалами:
Економічна Правда
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