Ринок електромобілів: що заважає масовій електромобілізації в Україні — Finance.ua

Ринок електромобілів: що заважає масовій електромобілізації в Україні Вчора 20:01 — Особисті фінанси

Ринок електромобілів: що заважає масовій електромобілізації в Україні

Автомобілі з електричним двигуном стають все більш популярними. Інтерес до них помітно зріс під час подорожчання пального, але був радше теоретичним, ніж практичним: українці цікавилися, та масово електромобілі не купували.

Про це кажуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Як зростає ринок електроавто

Загалом з січня по червень 2022 року українці придбали 8,2 тисячі електромобілів. Це — на 29,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Понад 51% електромобілів (4,3 тис.) у першому півріччі придбали на внутрішньому ринку, ще 3,3 тис. (39,5%) привезли вживаними з-за кордону, і лише 754 машини з електричним двигуном купили новими (9,2% від загальної кількості). Тобто, абсолютну більшість електромобілів — понад 90% — в Україні купують вживаними.

Активізувався ринок електричних автомобілів на початку травня, коли загострилася паливна криза.

Імпорт електричних авто з пробігом у травні також дещо зріс, проте «буму» не відбулося, на відміну від ввезення автомобілів з ДВЗ.

Що заважає масовій електромобілізації

Електромобілі в загальній структурі продажів легковиків в Україні в першій половині 2022 року склали 1,4%. Це дещо більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли цей показник був зафіксований на рівні 0,9%.

Проте цей інтерес більше теоретичний, ніж практичний:

причина № 1: вартість. За статистикою, понад 70% автомобілів, що купують українці, коштують до $10 тисяч. Водночас абсолютна більшість електромобілів (80%) — дорожчі за $10 тисяч;

причина № 2: мала кількість бюджетних електроавто на ринку. Ніша майже повністю зайнята Nissan Leaf, рідше Kangoo Z.E. та Fiat 500e. Тобто, в найбільш популярному сегменті бюджетних авто відсутні достатня пропозиція та вибір;

причина № 3: недосконалі технічні характеристики бюджетних електроавто. Такі машини потребують довгого часу заряджання та мають обмежений запас ходу — в більшості до 100 кілометрів до наступного заряджання;

причина № 4. Вичерпна кількість покупців, які мають власну зарядну точку. Оскільки більшість українців заряджають електричні авто вдома, саме вони в більшості й купують електромобілі. Проте кількість таких людей незначна у порівнянні із загальною кількістю автомобілістів, та є досить обмеженою, що також не сприяє продажам;

причина № 5. Поступове здорожчання електроавто. У порівнянні з початком року ціна зросла на усі популярні моделі «електричок».

Загалом, експерти Інституту досліджень авторинку впевнені, що масовий перехід на електромобілі, і не лише в Україні, можливий за умови поєднання цілого комплексу факторів:

подальшого зростання ціни пального;

розвитку інфраструктури зарядних станцій;

здешевлення електромобілів та розширення їх асортименту на ринку;

збільшення купівельної спроможності громадян та наявність програм фінансування;

покращення технічних характеристик авто на батарейній тязі, зменшення часу заряджання та збільшення ємкості батареї.

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