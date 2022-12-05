Ринок електрокарів стрімко зріс на 71%, абсолютний лідер — китайська BYD — Finance.ua

Ринок електрокарів стрімко зріс на 71%, абсолютний лідер — китайська BYD Сьогодні 04:16 — Технології&Авто

Ринок електрокарів стрімко зріс на 71%, абсолютний лідер — китайська BYD

На світовому ринку електромобілів та гібридів у третьому кварталі поточного року відзначено стрімке зростання продажів. За статистикою Counterpoint Research, продажі в середньому зросли на 71%, порівняно з тим же періодом минулого року.

Про це повідомляє Counterpoint

Лідером ринку залишився Китай, за яким йдуть Європа та США. У Піднебесній продажі електрифікованих авто зросли більш ніж на 100% рік до року, і перевищили 1,7 млн ​​машин — у 3 кварталі 2021 року було продано лише 0,88 млн екземплярів.

Лідером на світовому ринку, за рахунок гібридів, залишається китайська BYD, яка збільшила відрив від Tesla, що посідає друге місце.

На думку експертів Counterpoint, у міру того, як зменшився дефіцит напівпровідників і стала доступніша сировина для акумуляторів, продажі почали неухильно зростати. Примітно, що три із п’яти світових бестселерів на ринку електрокарів припадають на китайські бренди.

Відомо, що BYD Auto поставила понад 537 тис. електромобілів — зростання на 197% рік до року.

56% продажів компанії в минулому кварталі припало на моделі BYD Song, BYD Qin та BYD Han. Близько 17 тис. автомобілів подібного типу компанія продала за межами Китаю.

Світовий продаж Tesla зріс на 43%, до більш ніж 343 тис. електромобілів за третій квартал 2022 року, збільшився попит на європейському ринку. Зростання виробництва на берлінському заводі допомогло поставити рекордну кількість Model Y у Німеччині. Та все ж випущено менше машин, ніж очікувалося, через проблеми з логістикою.

Продаж Wuling зріс на 31%, виробник посідає третє місце на світовому ринку електрифікованих моделей. Бестселером у компанії з моменту її релізу у другій половині 2020 року залишається модель Hongguang Mini EV.

Продаж електромобілів Volkswagen збільшився на 28%, відновившись після спаду в другому кварталі. Найкраще продаються електрокари серій ID.4, ID.3 і ID.6.

Відзначено, що в Китаї зростання продажів моделей VW склало 79%, а ось у Європі та США рік до року вони не зросли.

GAC Motor став п’ятим із найбільш продаваних у світі брендів, випередивши BMW і Mercedes-Benz. У третьому кварталі GAC продала понад 85 тис. Електромобілів, зростання рік до року становило 145%. Найбільш популярною була версія Aion Y. При цьому поза Китаєм моделі компанії не продають.

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