Ринки, що розвиваються, чекає хвиля дефолтів? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Ринки, що розвиваються, чекає хвиля дефолтів? Сьогодні 09:40 — Валюта

Посилення монетарної політики і уповільнення світової економіки «не грають на руку» ринкам, що розвиваються. Особливо гостро це відбивається у збільшенні навантаження обслуговування зовнішнього боргу. Нігерія може бути серед головних претендентів «на дефолт». За даними Bloomberg, середня прибутковість суверенних облігацій, номінованих у національній валюті, зросла до 14,84% із 11,79% у травні. Аналогічні проблеми можуть виникнути у Єгипту, Пакистану та Шрі-Ланки. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Держборг Нігерії до ВВП (%). Джерело: tradingeconomics.com

У серпні цього року на обслуговування боргу Нігерія витрачала 84% доходів. За прогнозами Світового банку, до 2025 року цей показник може зрости до 169% від обсягів усіх доходів, якщо уряд не здійснить фіскальних реформ. Ймовірно, незабаром країні доведеться пройти процедуру реструктуризації боргу. Інакше вона витратить власні золотовалютні резерви погашення лодга. За розміром ЗВР на 2020 рік країна — на 50 місці у світі (запас близько 36 млрд. USD). Хоча держборг у Нігерії не такий значний за розмірами — всього 37% від ВВП, проте динаміка його не дуже тішить. Ще 3 роки тому це було лише 17% (зростання — більш ніж удвічі). втім, і так зрозуміло — важливим є не розмір боргу, а можливість його виплати.

Аналітики Fitch очікують у 2023 році збільшення числа суверенних дефолтів. Основна причина — «стрибок» вартості обслуговування боргу. Не допоможе навіть обмежений доступ до міжнародних ринків облігацій.Криза суверенного боргу може призвести до «ефекту доміно», вдаривши непрямим чином і розвиненим економікам.

Баланс ФРС США (млрд доларів США).

Цієї середи — виступ Джерома Пауелла (Jerome Powell). Ринки чекають на подальше підтвердження того, що ФРС почне уповільнювати підвищення ставки. Інвестори очікують на підвищення ставки ФРС на 0,50% у грудні. Хоча жовтневі дані щодо інфляції були значно нижчими за вересневі, вони, як і раніше, відстають від цільового рівня в 2,00%.

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