Ринкова капіталізація USDC досягла дворічного мінімуму — CoinGecko Сьогодні 04:08 — Криптовалюта

Ринкова капіталізація USDC досягла дворічного мінімуму — CoinGecko, www.criptonoticias.com

Дані CoinGecko показують , що ринкова вартість USDC опустилася нижче $26 млрд — найнижчий рівень з липня 2021 року, коли вона становила $25,1 млрд.

Стейблкоїн все ще залишається шостою найбільшою криптовалютою за ринковою капіталізацією, але з точки зору домінування він ще більше відстав від свого найбільшого конкурента — Tether ( USDT ), який наразі оцінюється у $82,7 млрд.

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Лише рік тому ринкова капіталізація USDC становила $56 млрд, коли він закріпив за собою позицію другого за величиною стейблкоіна. Однак у березні 2023 року, на тлі регіональної банківської кризи, яка спричинила крах Банку Кремнієвої долини (SVB), USDC ненадовго втратив свою прив’язку до долара після того, як стало відомо, що Circle зберігав понад $3 млрд своїх резервів у SVB.

Деякі оглядачі криптовалютного ринку вважають, що падіння USDC також могло бути наслідком зростання відсоткових ставок, що зробило утримання USDC дещо дорожчим, ніж утримання порівнянних фінансових інструментів.

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