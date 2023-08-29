Ринкова капіталізація USDC досягла дворічного мінімуму — CoinGecko — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ринкова капіталізація USDC досягла дворічного мінімуму — CoinGecko

Криптовалюта
36
Ринкова капіталізація USDC досягла дворічного мінімуму — CoinGecko
Ринкова капіталізація USDC досягла дворічного мінімуму — CoinGecko, www.criptonoticias.com
Дані CoinGecko показують, що ринкова вартість USDC опустилася нижче $26 млрд — найнижчий рівень з липня 2021 року, коли вона становила $25,1 млрд.
Стейблкоїн все ще залишається шостою найбільшою криптовалютою за ринковою капіталізацією, але з точки зору домінування він ще більше відстав від свого найбільшого конкурента — Tether (USDT), який наразі оцінюється у $82,7 млрд.
Читайте також
Лише рік тому ринкова капіталізація USDC становила $56 млрд, коли він закріпив за собою позицію другого за величиною стейблкоіна. Однак у березні 2023 року, на тлі регіональної банківської кризи, яка спричинила крах Банку Кремнієвої долини (SVB), USDC ненадовго втратив свою прив’язку до долара після того, як стало відомо, що Circle зберігав понад $3 млрд своїх резервів у SVB.
Деякі оглядачі криптовалютного ринку вважають, що падіння USDC також могло бути наслідком зростання відсоткових ставок, що зробило утримання USDC дещо дорожчим, ніж утримання порівнянних фінансових інструментів.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.