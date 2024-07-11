Ринкова ціна на електроенергію в Україні стала найбільшою в Європі — Finance.ua

Ринкова ціна на електроенергію в Україні стала найбільшою в Європі Сьогодні 10:40 — Енергетика

Ринкова ціна на електроенергію в Україні стала найбільшою в Європі

У червні Україна імпортувала 858,4 тис. МВт·год електроенергії, що на 6% більше, ніж було закуплено за весь 2023 рік. При цьому, середньозважена ціна купівлі-продажу електричної енергії, за даними «Оператора ринку», в червні поточного року зросла на 27,9%. Про це пише Gmk.center.

Ситуація в Європі

У ЄС середньомісячні оптові ціни на електроенергію на добу наперед у червні 2024 року суттєво зросли у порівнянні із травнем.

За даними Ember, вони становили:

Італія — €103,2/МВт·год (+8,7% м./м.);

Франція — €37,8/МВт·год (+39,4%);

Німеччина — €72,9/МВт·год (+8,3%);

Іспанія — €56,2/МВт·год (+ 85,5%);

Швеція — €28,7/МВт·год (+24,7%).

Причинами зростання цін стали підвищення попиту у другій половині місяця через збільшення середніх температур, падіння обсягів вітрової генерації та нестабільність сонячної протягом місяця, коливання цін на газ та викиди CO2.

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Водночас, піврічне виробництво сонячної енергії було найвищим за всю історію на всіх ринках. Цієї віхи в деяких випадках також досягла вітроенергетика.

«До кінця року в Європі очікується сезонне дорожчання цін на електрику, судячи з кривої форвардів. Наприклад, в Німеччині зростання цін до кінця 2024-го може скласти до 15%. Загалом на європейському енергетичному ринку ситуація є дуже волатильною через тонкий баланс ринку газу. Але Європа до цього готова, на відміну від України», — зауважує головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко.

Ситуація в Україні

В Україні середньозважена ціна купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» (РДН), за даними «Оператора ринку», в червні поточного року зросла на 27,9% м./м., склавши 5403,38 грн/МВт·год (€124,9/МВт·год за курсом 43,26 грн/євро), що майже на 16% більше, ніж максимальна середня ціна у ЄС у той самий період.

За даними Energy Map, у червні Україна імпортувала 858,4 тис. МВт·год електроенергії, що на 6% більше, ніж було закуплено за весь 2023 рік (806,4 тис. МВт·год). Окрім того, це найбільший місячний обсяг імпорту за останні 10 років. Порівняно з травнем імпорт зріс майже вдвічі, з червнем 2023 року — майже у двадцять разів. Найбільший обсяг електроенергії минулого місяця імпортовано з Угорщини.

На початку липня представники великих українських компаній ГМК закликали уряд переглянути рішення щодо збільшення до 80% частки імпорту е/е для стабільного енергопостачання підприємств. Компромісним рішенням бізнес вважає встановлення цієї норми на рівні 50%, Інакше висока ціна імпортної електроенергії призведе до скорочення виробництва, оскільки вартість електроенергії становить значну частку собівартості продукції. В Міненерго, своєю чергою, заявляють про неможливість такого кроку через значний дефіцит в енергосистемі, і пропонують бізнесу будувати власну генерацію.

«Потреба в імпорті електроенергії в Україні призвела до того, що місцеві ціни є вищими за європейські. Більш як 90% сталі у ЄС виробляється у країнах, що мають перевагу у цінах на енергію, порівняно з Україною. Енергоємна вітчизняна економіка може понести колосальні втрати», — зазначає Андрій Тарасенко.

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