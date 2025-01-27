Рибний промисел в Антарктиці: в українських суден — рекордний вилов за 3 роки — Finance.ua
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Рибний промисел в Антарктиці: в українських суден — рекордний вилов за 3 роки

Казна та Політика
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У 2024 році українські судна добули 19 980 тонн цінних антарктичних біоресурсів. Це на 54% більше, ніж у 2023 році (12 945 тонн), і на 107% більше, ніж у 2022 році.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Результати вилову 2024 року — 19 075 тонн антарктичного криля та 905 тонн антарктичних іклачів.
На промисел працювали п’ять суден під державним прапором України:
«SIMEIZ», «KOREIZ», «CALIPSO» та «MARIGOLDS» — іклачева кампанія;
«MORE SODRUZHESTVA» — лов антарктичного криля.
Суб’єкти рибного господарства сплатили понад 7,2 мільйонів до місцевих бюджетів за спеціальне використання водних біоресурсів. Це на 1,1 мільйона більше, ніж у 2023 році.
За матеріалами:
Економічна Правда
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