Рибний промисел в Антарктиці: в українських суден — рекордний вилов за 3 роки Сьогодні 07:13 — Казна та Політика

У 2024 році українські судна добули 19 980 тонн цінних антарктичних біоресурсів. Це на 54% більше, ніж у 2023 році (12 945 тонн), і на 107% більше, ніж у 2022 році.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Результати вилову 2024 року — 19 075 тонн антарктичного криля та 905 тонн антарктичних іклачів.

На промисел працювали п’ять суден під державним прапором України:

«SIMEIZ», «KOREIZ», «CALIPSO» та «MARIGOLDS» — іклачева кампанія;

«MORE SODRUZHESTVA» — лов антарктичного криля.

Суб’єкти рибного господарства сплатили понад 7,2 мільйонів до місцевих бюджетів за спеціальне використання водних біоресурсів. Це на 1,1 мільйона більше, ніж у 2023 році.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.