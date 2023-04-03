Ryanair відкриє базу в Одесі після відновлення авіасполучення — Finance.ua

Ryanair відкриє базу в Одесі після відновлення авіасполучення
Ryanair відкриє базу в Одесі, коли повітряний простір в Україні визнають безпечним.
Про це в інтерв’ю Simple Flying повідомив гендиректор авіакомпанії Майкл О’Лірі.
Майкл О’Лірі розповів, що до повномасштабного вторгнення компанія перевозила в Україні два мільйони пасажирів. Тепер компанія хоче повернутись до України якомога швидше, як тільки це стане можливим.
«Ми б могли повернутися в Україну протягом кількох днів. Звісно, одразу з рейсами за призначенням. Ми б працювали з базами в Києві, Львові та Одесі. Херсон поки що може бути недоступним для нас, але ми хотіли б бути активними учасниками відновлення української економіки», — зазначив гендиректор.
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