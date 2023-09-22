Ryanair скасовує майже 20 рейсів з Дубліна через підвищення екологічного податку — Finance.ua

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Ryanair скасовує майже 20 рейсів з Дубліна через підвищення екологічного податку

Фондовий ринок
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Ryanair скасовує майже 20 рейсів з Дубліна через підвищення екологічного податку
Ryanair скасовує майже 20 рейсів з Дубліна через підвищення екологічного податку
Ірландський лоукостер Ryanair, штаб-квартира якого розташована в столиці Ірландії Дубліні, оголосив про скорочення кількості рейсів через аеропорт міста на зиму 2023/2024 у зв’язку зі збільшенням зборів з пасажирів.
Як пише The Independent, авіакомпанія скасувала 17 маршрутів через Дублін і перевела 19 літаків в альтернативні європейські аеропорти з більш вигідними умовами обслуговування. Таким чином, заявив виконавчий директор Ryanair Едді Вілсон, кількість пасажирів, що летять через аеропорт Дубліна, скоротиться приблизно на 10% в порівнянні з минулим роком.
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У своїй заяві Ryanair пояснила, що прийняла таке рішення через підвищення «і без того надмірних зборів з пасажирів на сміховинні 45%» з боку оператора аеропорту Дубліна DAA.
В авіакомпанії впевнені, що замість підвищення зборів оператору слід було б впровадити вигідну схему екологічних стимулів, яка б винагороджувала літаки з більш низьким рівнем викидів, як це роблять інші європейські аеропорти.
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Також в Ryanair звинуватили DAA в поганій якості управління в аеропорту Дубліна, а саме в нестачі персоналу служби безпеки в літній період і витраті грошей платників податків на погано продумані інфраструктурні проекти.
При цьому в авіакомпанії заявили, що ті 19 літаків, які вона переведе з аеропорту Дубліна в інші країни Європи (зокрема, мова йде про лондонський аеропорт «Лутон», а також міста Італії та Іспанії), є частиною її парку «екологічних» літаків Boeing 737 8200 «Gamechanger», які знижують шум на 40% і викиди CO2 на 16%, одночасно перевозячи на 4% більше пасажирів за рейс.
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При цьому Вілсон спрогнозував зростання цін на квитки авіакомпанії через Дублін, який в останні роки стає все більш популярним серед іноземних туристів і мігрантів: «Там, де чогось менше і є попит, ціни ростуть».

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За матеріалами:
УНІАН
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