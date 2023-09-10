Пасажиропотік Ryanair досяг нового рекорду в серпні — Finance.ua

Пасажиропотік Ryanair досяг нового рекорду в серпні 10.09.2023, 00:41 — Фондовий ринок

Пасажиропотік Ryanair досяг нового рекорду в серпні

Найбільша авіакомпанія Європи за обсягом пасажирських перевезень Ryanair у серпні перевезла на 12% більше пасажирів, ніж за той самий місяць минулого року.

Про це пише Reuters

У серпні цього року Ryanair перевезла 18,9 млн пасажирів порівняно з 16,9 млн пасажирів роком раніше та 14,9 млн у серпні 2019 року, до початку пандемії COVID-19.

Показник у 18,9 млн пасажирів — рекордний у зазвичай найбільш завантаженому місяці.

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Свого попереднього рекорду — 18,7 мільйонів пасажирів — авіакомпанія досягла в липні.

Лоукостер заявив, що очікує зростання пасажиропотоку у фінансовому році до березня 2024 року на 9%, приблизно до 183,5 мільйонів пасажирів.

Нагадаємо, Ryaniar досяг майже рекордного річного прибутку за рік, що закінчився 31 березня, — 1,43 млрд євро — і з обережним оптимізмом очікує, що високий літній попит забезпечить помірне зростання прибутку в наступні 12 місяців.

Економічна Правда За матеріалами:

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