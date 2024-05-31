Румунський стартап зібрав 60 мільйонів доларів, щоб допомогти старомодним банкам — Finance.ua
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Румунський стартап зібрав 60 мільйонів доларів, щоб допомогти старомодним банкам

Світ
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Стартап з Румунії «FintechOS», що створює інструменти, які допомагають старим банківським і страховим компаніям надавати нові функції та продукти, залучив інвестиції у розмірі 60 мільйонів доларів.
Про це повідомляє TechCrunch.
Співзасновник і генеральний директор Тео Блідарус заявив, що компанія планує використати фінансування для виходу на міжнародний рівень.
За словами Блідаруса, стартап може співпрацювати з існуюючою інфраструктурою компанії й реалізовувати 95% трансформацій без «операцій на відкритому серці». Таким чином консультанти та бізнесмени зможуть самостійно створювати нові види фінансових продуктів і послуг.
Стартап працює з повним спектром продуктів, від депозитів до кредитування, іпотеки та страхування капіталу.
Серед ключових клієнтів FintechOS — Société Générale, Admiral, Benenden Health, Avant Money і Vibrant Credit Union у США, Великобританії, континентальній Європі та азійсько-тихоокеанському регіоні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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