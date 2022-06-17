Румунія забезпечила транзит понад 1 мільйон тонн зерна з України — Йоганніс

Вчора 15:00 — Казна та Політика

Румунія забезпечила транзит понад 1 млн тонн зернових з України з початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це заявив Президент Румунії Клаус Йоханніс на спільній з лідерами України, Німеччини, Франції та Італії прес-конференції у Києві.

«Ми бачимо, що є ще один елемент шантажу з боку росії — вона перетворила на зброю експорт зернових із глобальними наслідками. Ми сьогодні говорили про можливі шляхи подолання продовольчої кризи», — сказав Йоганніс.

Він зазначив, що одним із них є транзит українського експорту через Румунію, яка вже служить перевалом зернових.

«Ми працюємо над тим, щоб знайти найкращі рішення для забезпечення транзиту через наш румунський чорноморський порт Констанца та наш порт на Дунаї. З початку російської навали порт Констанца вже забезпечив транзит понад мільйон тонн зернових із України», — поінформував Президент.

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Йоганніс також заявив, що невиправдану і нічим не спровоковану агресію росії треба зупинити.

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