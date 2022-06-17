Румунія забезпечила транзит понад 1 мільйон тонн зерна з України — Йоганніс — Finance.ua
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Румунія забезпечила транзит понад 1 мільйон тонн зерна з України — Йоганніс

Вчора 15:00Казна та Політика
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Румунія забезпечила транзит понад 1 млн тонн зернових з України з початку повномасштабного вторгнення росії.
Про це заявив Президент Румунії Клаус Йоханніс на спільній з лідерами України, Німеччини, Франції та Італії прес-конференції у Києві.
«Ми бачимо, що є ще один елемент шантажу з боку росії — вона перетворила на зброю експорт зернових із глобальними наслідками. Ми сьогодні говорили про можливі шляхи подолання продовольчої кризи», — сказав Йоганніс.
Він зазначив, що одним із них є транзит українського експорту через Румунію, яка вже служить перевалом зернових.
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«Ми працюємо над тим, щоб знайти найкращі рішення для забезпечення транзиту через наш румунський чорноморський порт Констанца та наш порт на Дунаї. З початку російської навали порт Констанца вже забезпечив транзит понад мільйон тонн зернових із України», — поінформував Президент.
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Йоганніс також заявив, що невиправдану і нічим не спровоковану агресію росії треба зупинити.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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