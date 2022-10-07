Румунія стала лідером серед імпортерів українських олійних — Finance.ua

Румунія стала лідером серед імпортерів українських олійних Вчора 20:20 — Аграрний ринок

За січень-серпень 2022 року Україна експортувала олійних культур на 1712 млн дол. США, удвічі перевищивши показник за відповідний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

За результатами восьми місяців поточного року, лідируючу позицію за обсягами експорту товарів цієї групи посідає соняшник. Його продали за кордон 1,6 млн т на суму 823 млн дол. США. Експортні продажі 0,9 млн т ріпаку принесли вітчизняним агровиробникам виручку у 415 млн дол. США, а 0,8 млн т сої — 413 млн дол. США, констатував заступник директора ННЦ, академік НААН Микола Пугачов.

Характерною ознакою січня-серпня 2022 року стало збереження впливу європейського вектору у вітчизняному експорті олійних культур. Загалом країни — члени ЄС закупили в Україні близько 3/4 продукції цієї групи, зазначив науковець.

Читайте також Куди і скільки відправлено української пшениці (інфографіка)

Німеччина, яка протягом останніх п’яти років утримувала лідируючу позицію в рейтингу найбільших імпортерів вітчизняних олійних, поступилася Румунії. Її частка у загальному експорті цієї продукції склала 19,3 %. За вісім місяців 2022 року Румунія закупила українських олійних культур на суму 331 млн дол. США, констатував Микола Пугачов.

За нею з незначним розривом слідують Болгарія (18,0 %) та Туреччина (16,9 %).

Відчутно менші закупівлі олійних культур здійснили Польща (12,2 %), Угорщина (7,9 %), Німеччина (5,9 %), Молдова (3,7 %), Нідерланди (3,1 %).

Сумарна частка цих восьми країн у вітчизняному експорті складає 87 %.

У січні-серпні 2022 року Україна експортувала різних олій та жирів на суму 3652 млн дол. США, що на 11 % менше минулорічних показників за відповідний період, зазначив Микола Пугачов.

Основним експортним товаром цієї групи є олія соняшникова. Її продали на ринки країн світу на суму 3361 млн дол. США — на 422 млн дол. США менше, ніж за вісім місяців 2021 року.

Вперше принаймні за шість останніх років Індія, яка традиційно виступала домінуючим покупцем жирів і олій українського виробництва, перемістилася на друге місце із часткою в 11,7 %.

Перше місце у списку імпортерів посіла Польща, частка якої у структурі українського експорту цього виду продукції за вісім місяців поточного року склала 14,5 %, зазначив експерт.

Решта основних країн-імпортерів помітно поступаються їй за вартісними обсягами закупівель:

Туреччина — 9,8 %,

Нідерланди — 8,1 %,

Італія — 5,4 %,

Болгарія — 4,9 %,

Іспанія — 4,7 %

Румунія — 4,5 %.

Сукупно на ці країни припадає близько 64 % вартості експорту олій та жирів.

Підсумкові показники експорту олійних культур та рослинних олій за результатами календарного 2022 року значною мірою залежатимуть від здатності українських експортерів максимально використати напрацьовані шляхи вивезення продукції, в тому числі через морські порти за допомогою «зернового коридору», підсумував Микола Пугачов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.