Румунія розмістила ППО біля кордону з Україною на Дунаї через російські дрони, — Reuters Сьогодні 18:10

Румунія розмістила ППО біля кордону з Україною на Дунаї через російські дрони, — Reuters

Румунія переміщує засоби ППО ближче до своїх населених пунктів на Дунаї на кордоні з Україною, де російські безпілотники атакують зернові об'єкти, та додає до цього району військові спостережні пункти та патрулі.

Про це повідомляє Reuters

Ці заходи, поряд з розміщенням чотирьох додаткових американських винищувачів F-16 і розширенням безпольотної зони, є ознакою зростаючої стурбованості Румунії та альянсу НАТО тим, що війна може перекинутися на її територію.

Невдовзі після виходу 17 липня з угоди щодо чорноморського зерна москва почала атакувати українські порти та склади вздовж Дунаю, явно намагаючись перекрити основний альтернативний маршрут для експорту сільськогосподарської продукції з України.

Серед цілей були українські порти Ізмаїл та Рені, обидва з яких розташовані через Дунай від Румунії.

Окремі інциденти з падінням частин дронів у Румунії підкреслюють ризик непорозуміння між Росією та НАТО, спонукаючи румунські збройні сили посилити безпеку в цьому районі для захисту цивільного населення, повідомили два анонімні джерела агентства.

Армія побудувала два бомбосховища в невеликому селищі Плауру, всього за кількасот метрів від Ізмаїла, а жителі більшого району розсилають оповіщення мобільними телефонами, коли виявляються російські безпілотники

Минулої п’ятниці міністерство оборони Румунії повідомило, що близько 100 американських військовослужбовців і чотири літаки F-16 Fighting Falcon американської розробки прибули на військову авіабазу Борча, розташовану приблизно за 150 км на південь від Ізмаїлу.

З середини вересня міністерство також розширило безпольотну зону вздовж ділянки кордону з Україною до 30 км всередині Румунії і до висоти 4000 метрів як стримуючий фактор проти російських дронів, що вторгаються в повітряний простір Румунії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив журналістам у Києві 28 вересня, що немає жодних доказів того, що російські удари поблизу українсько-румунського кордону були навмисним нападом на Румунію, але назвав їх «безрозсудними» та «дестабілізуючими».

Представник міністерства оборони Румунії Костянтин Спіну також заявив, що немає жодних ознак того, що росія націлилася на Румунію, але характер атак на найближчу українську територію унеможливив запобігання всім порушенням.

«Вони (російські дрони) літають на дуже малих висотах, іноді менше 200 метрів (над землею)… вони побудовані таким чином, щоб найменше відображати хвилі радіолокацій», — сказав він.

УНІАН За матеріалами:

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