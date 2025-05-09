Названо найпопулярніші в світі автомобільні бренди — Finance.ua

Названо найпопулярніші в світі автомобільні бренди Сьогодні 18:33

Названо найпопулярніші в світі автомобільні бренди

У списку найпопулярніших у світі автомобільних брендів 2025-го з величезним відривом лідирує Toyota. Про це повідомляє профільний портал Focus2Move

У першому кварталі цього року Toyota продала 2,26 мільйона авто, тоді як показники Volkswagen (посів друге місце) склали «‎лише"‎ 1,18 мільйона.

На четвертій позиції опинився ще один японський бренд — Honda, тоді як Nissan посів шосту позицію рейтингу. Серед китайських брендів найбільш популярним виявився BYD, а замикає десятку Geely.

ТОП-10 найпопулярніших брендів 2025 року:

Toyota — 2,26 млн одиниць (+4%);

Volkswagen — 1,18 млн (+2.6%);

Ford — 934 661 (-0.1%);

Honda — 899 358 (-6.4%);

Hyundai — 880 285 (-0.1%);

Nissan — 804 691 (-4%);

Kia — 757 252 (+6%);

BYD — 727 252 (+21%);

Chevrolet — 692 036 (-3.3%);

Geely — 529 690 (+65.2%).

УНІАН За матеріалами:

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