Румунія побачила для себе можливість у відбудові України — Finance.ua

Румунія побачила для себе можливість у відбудові України Вчора 20:12 — Світ

Румунія побачила для себе можливість у відбудові України

Румунія може відіграти ключову роль у відновленні України після завершення війни, оскільки має такі переваги, як безпека, географічна близькість та транспортне сполучення.

Про це на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку, пише CursDeGuvernare.

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«Румунія була і буде з Україною, доки вона не переможе російську федерацію. Румунія давно засвоїла урок щодо росії. Ми знаємо російський народ та цю систему агресії», — заявив румунський урядовець.

За словами прем'єра, Румунія має у своєму розпорядженні можливості, які можуть представляти інтерес для американських компаній, які бажають брати участь у реконструкції України.

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«Ми хочемо виявити найкращі шляхи для поглиблення та розвитку двосторонніх відносин (зі США. — Ред.) та запуску нових проектів для того, щоб наше стратегічне партнерство було зміцнене поглибленим економічним партнерством», — констатував Чолаку.

Марчел Чолаку подякував держсекретарю США за його «втручання у проблему на Близькому Сході» і за «надану допомогу, щоб повернути румунів із Сектору Гази». Він також зазначив, що «стратегічне партнерство зі США є найважливішим стратегічним партнерством Румунії, особливо в контексті безпекової кризи після агресії російської федерації проти України». Блінкен, у свою чергу, висловив вдячність Бухаресту за допомогу, надану Україні, та співпрацю на Чорному морі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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