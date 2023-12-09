Румунія побачила для себе можливість у відбудові України — Finance.ua

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Румунія побачила для себе можливість у відбудові України

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Румунія побачила для себе можливість у відбудові України
Румунія побачила для себе можливість у відбудові України
Румунія може відіграти ключову роль у відновленні України після завершення війни, оскільки має такі переваги, як безпека, географічна близькість та транспортне сполучення.
Про це на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку, пише CursDeGuvernare.
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«Румунія була і буде з Україною, доки вона не переможе російську федерацію. Румунія давно засвоїла урок щодо росії. Ми знаємо російський народ та цю систему агресії», — заявив румунський урядовець.
За словами прем'єра, Румунія має у своєму розпорядженні можливості, які можуть представляти інтерес для американських компаній, які бажають брати участь у реконструкції України.
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«Ми хочемо виявити найкращі шляхи для поглиблення та розвитку двосторонніх відносин (зі США. — Ред.) та запуску нових проектів для того, щоб наше стратегічне партнерство було зміцнене поглибленим економічним партнерством», — констатував Чолаку.
Марчел Чолаку подякував держсекретарю США за його «втручання у проблему на Близькому Сході» і за «надану допомогу, щоб повернути румунів із Сектору Гази». Він також зазначив, що «стратегічне партнерство зі США є найважливішим стратегічним партнерством Румунії, особливо в контексті безпекової кризи після агресії російської федерації проти України». Блінкен, у свою чергу, висловив вдячність Бухаресту за допомогу, надану Україні, та співпрацю на Чорному морі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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