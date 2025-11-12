0 800 307 555
Румунія має взяти під контроль румунську компанію російського «Лукойлу» — деталі

Румунія планує взяти під контроль румунську компанію російського «Лукойлу» (LKOH.MM). Таку заяву зробив міністр енергетики країни Богдан Іван.
Про це пише Reuters.
«Це потрібно для того, щоб забезпечити стабільність національної енергетичної системи, дотримання міжнародних санкцій і збереження робочих місць» — сказав міністр.
«Лукойл» володіє 320 автозаправними станціями в Румунії, управляє третім за величиною нафтопереробним заводом у країні і володіє правами на розвідку родовищ на шельфі Чорного моря. Іван не уточнив, які активи і яким чином держава має взяти під контроль.
«Скажу чітко: я не буду просити про продовження терміну, встановленого владою США до 21 листопада. Ба більше, я підтримаю повне застосування санкцій, ініційованих Сполученими Штатами, на рівні всього Європейського союзу»,
— сказав Іван.

На НПЗ «Лукойл» Petrotel припадає близько чверті румунського паливного ринку. Колишні міністри енергетики заявляли, що національні запаси палива країни можуть компенсувати будь-які поставки, яких бракує, доти, доки не буде знайдено нових джерел.
Міністерство енергетики працює над розробкою законодавства, яке забезпечить застосування санкцій у разі продовження роботи цього НПЗ і комерційних продажів палива без шкоди для поставок на національний паливний ринок.
За матеріалами:
Finance.ua
