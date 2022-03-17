Рубль-рупія: Індія збирається купувати енергоносії у рф в обхід західних санкцій – FT — Finance.ua

"Переговори, які дозволять Індії продовжувати купувати російські енергоносії та інші товари, ризикують розлютити Вашингтон і його союзників, оскільки вони прагнуть покарати москву за її війну проти України.
Впливовий банкір, поінформований про таке обговорення, сказав виданню, що Резервний банк Індії консультується з урядом та держбанками, щоб оцінити масштаб необхідних платежів у рупіях та рублях, та які банки зможуть надавати подібні послуги", — пише газета.
Джерело назвало ці приготування «підведенням підсумків» та додало, що остаточне рішення по реалізації подібних розрахунків залишається за урядом.
«Ми звернулися до уряду з проханням укласти угоду рупія-рубль», — сказав Financial Times доктор А. Сактівел, президент Федерації індійських експортних організацій.
«Отже, уряд над цим працює. Дуже скоро, я думаю, що ми це отримаємо», — додав він.
Міністерство фінансів Індії та Державний банк Індії, найбільший державний кредитор, від коментарів відмовилися. Резервний банк Індії не відповів на запит про коментар.
При цьому, президент Індійського бізнес-альянсу в москві Семі Котвані охарактеризував можливий механізм так: «Я можу дати рублі Сбєрбанку, а вони можуть дати мені рупії в Індії».