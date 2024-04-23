Розвиток біометану має стратегічне значення для нової моделі ринку природного газу — Finance.ua

Розвиток біометану має стратегічне значення для нової моделі ринку природного газу Сьогодні 19:34 — Енергетика

Розвиток біометану має стратегічне значення для нової моделі ринку природного газу

У Києві відбувся «Перший український форум біометану», до учасників якого з промовами, зокрема, звернулися заступник Державного секретаря США, координатор групи G7+ з надання допомоги енергосектору України Джеффрі Пайєтт, віце-президент Європейської Комісії з питань зеленого курсу, міжінституційних відносин та прогнозування Марош Шефчович та європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Серед учасників — і заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Джеффрі Пайєтт у промові зазначив, що в умовах, коли росія намагається використовувати енергію як зброю, надзвичайно важливою є побудова Україною нової моделі енергетичної системи, що буде базуватися на децентралізованій, екологічно чистій генерації. Він наголосив на потребі використання Україною значного потенціалу біогазу для посилення гнучкості та стійкості енергосистеми.

Марош Шефчович і Кадрі Сімсон підтвердили зацікавленість Європейського Союзу у поглибленні партнерства з Україною у сфері біогазів. Окремо акцентувалося на позитивних зрушеннях з приведення у відповідність нормативно-правової бази сторін для інтеграції ринків. Кадрі Сімсон також акцентувала на тому, що ця співпраця має стратегічне значення і є невід'ємною складовою європейської інтеграції України.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник також наголосив на важливій ролі біометану в межах нової бізнес-моделі ринку природного газу та енергетики в цілому.

«Ми маємо зробити все, щоб наш біометан був конкурентоспроможним у порівнянні з іншими енергоносіями, а відповідний ринок був привабливим для інвесторів», — зауважив він.

Заступник міністра зазначив, що Меморандум про стратегічне партнерство України та ЄС у сферах біометану, водню та інших синтетичних газів, підписаний у лютому 2023 року, є дороговказом для розвитку відповідної галузі.

Він нагадав, що для забезпечення функціонування ринку біометану ухвалено зміни до законодавства, які дозволяють митне оформлення та експорт українського біометану до ЄС. Крім цього, створюються умови для адаптації системи газорозподілу для транспортування біометану.

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