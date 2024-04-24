Розумний годинник Amazfit отримає оновлення Zepp Health зі штучним інтелектом — Finance.ua
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Розумний годинник Amazfit отримає оновлення Zepp Health зі штучним інтелектом

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Розумний годинник Amazfit отримає оновлення Zepp Health зі штучним інтелектом
Розумний годинник Amazfit отримає оновлення Zepp Health зі штучним інтелектом
Zepp Health оголосила про випуск Zepp Flow — штучного інтелекту для смарт-годин Amazfit.
Сервіс Zepp Flow стане доступним на ринках США, Великобританії, Ірландії та Канади з 1 травня в рамках оновлення Zepp OS 3.5, а також у 12 європейських країнах, включаючи Францію та Німеччину, можливо, й Україну.
Після успішного запуску на Balance інші моделі, такі як Amazfit Cheetah, Amazfit Falcon та Amazfit T-Rex Ultra, отримають оновлення з 28 травня, а Amazfit Active — з 20 червня.
На додачу до традиційних функцій, таких як відповіді на запити про тренування та погоду, користувачі зможуть скористатися безкоштовним чатом, щоб отримувати рекомендації щодо рецептів і навіть жарти з використанням штучного інтелекту.
За матеріалами:
hi-tech.ua
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