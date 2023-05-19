"Розумний" чат-бот ChatGPT став доступний на смартфонах — Finance.ua

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"Розумний" чат-бот ChatGPT став доступний на смартфонах

Технології&Авто
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"Розумний" чат-бот ChatGPT став доступний на смартфонах
"Розумний" чат-бот ChatGPT став доступний на смартфонах
Компанія OpenAI випустила офіційний клієнт для роботи з чат-ботом ChatGPT під iOS-гаджети. Додаток повністю безкоштовний і не містить реклами.
Принцип роботи ШІ-помічника залишається незмінним — користувач вводить своє питання, а ChatGPT надає відповіді. Мобільний додаток також синхронізує текстові розмови на різних пристроях.
Поки випробувати мобільний ChatGPT можуть тільки користувачі з США, але в найближчі тижні компанія обіцяє зробити його доступних для всіх. Сервіс для пристроїв Android також з’явиться «скоро», наголошується в прес-релізі.

Що таке ChatGPT і чому він такий популярний

У магазинах додатків, зокрема Google Play, є багато підроблених програм ChatGPT. У кращому випадку вони просто запускають веб-інтерфейс чат-бота, але при цьому часто вбудовують нав’язливу рекламу, в гіршому — підштовхують користувачів до запуску шкідливого ПЗ.
ChatGPT з моменту запуску на початку 2023 року викликав справжній ажіотаж у світі хай-тек. Цей чат-бот здатний легко і впевнено відповідати на найрізноманітніші питання, а також писати прозу, вірші або комп’ютерний код по команді, а за швидкістю зростання обігнав навіть TikTok.
У середині березня чат-бот ChatGPT оновлено до мовної моделі GPT-4. Тепер нейромережа здатна розуміти не тільки текст, а й розпізнавати зображення — і може пояснити навіть Значення мемів. Очікується, що модель GPT-5, яка вийде до кінця року, досягне раніше небаченого рівня ШІ.
Раніше творці ChatGPT оголосили про старт програми винагород зі знаходження помилок в своєму чат-боті. Тим, кому вдасться виявити уразливості в роботі і недоліки ChatGPT, заплатять від 200 до 20 000 доларів.
За матеріалами:
УНІАН
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