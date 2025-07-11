Розумні нагадування зарядки AirPods: нова функція iOS 26, яка врятує від розрядженого кейсу — Finance.ua
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Розумні нагадування зарядки AirPods: нова функція iOS 26, яка врятує від розрядженого кейсу

Технології&Авто
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Розумні нагадування зарядки AirPods: нова функція iOS 26, яка врятує від розрядженого кейсу
Розумні нагадування зарядки AirPods: нова функція iOS 26, яка врятує від розрядженого кейсу
З новою версією iOS 26 iPhone навчиться повідомляти про низький заряд кейсу AirPods, навіть якщо ви давно ним не користувались. Це дозволить уникнути ситуацій, коли навушники виявляються розрядженими у найневдаліший момент.
Про це повідомляє 9to5Mac.

Що змінюється в iOS 26

Оновлення iOS 26 приносить покращений досвід користування AirPods. Раніше iPhone сповіщав лише про розряд навушників, коли ви вставляли їх у вуха або слухали музику. Тепер же з’являються нові типи сповіщень:
  • нагадування про низький заряд кейсу, навіть якщо AirPods неактивні;
  • сповіщення про завершення заряджання, коли кейс або навушники повністю заряджені.

Як працюють нові сповіщення

Apple реалізувала функцію таким чином, щоб вона була максимально корисною та ненав’язливою:
  • Інтелектуальне планування: сповіщення можуть з’являтись, коли ви підключаєте iPhone до зарядки — система враховує зручний момент для нагадування.
  • Повідомлення навіть без використання AirPods: тепер не обов’язково вставляти навушники у вуха, щоб дізнатися про розряд кейсу.
  • Оповіщення про повну зарядку: iPhone нагадає, коли кейс або навушники повністю зарядилися.

Як увімкнути або вимкнути функцію

Розумні нагадування зарядки AirPods: нова функція iOS 26, яка врятує від розрядженого кейсу
Якщо ви хочете змінити налаштування сповіщень:
  1. Підключіть AirPods до iPhone.
  2. Перейдіть до Налаштування → AirPods → Battery.
  3. Вимкніть або увімкніть параметр Charging Notifications.
Це дає користувачам повний контроль над тим, коли та як отримувати інформацію про заряд.
За матеріалами:
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