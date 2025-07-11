Розумні нагадування зарядки AirPods: нова функція iOS 26, яка врятує від розрядженого кейсу — Finance.ua

Розумні нагадування зарядки AirPods: нова функція iOS 26, яка врятує від розрядженого кейсу Сьогодні 04:21 — Технології&Авто

Розумні нагадування зарядки AirPods: нова функція iOS 26, яка врятує від розрядженого кейсу

З новою версією iOS 26 iPhone навчиться повідомляти про низький заряд кейсу AirPods, навіть якщо ви давно ним не користувались. Це дозволить уникнути ситуацій, коли навушники виявляються розрядженими у найневдаліший момент.

Про це повідомляє 9to5Mac

Що змінюється в iOS 26

Оновлення iOS 26 приносить покращений досвід користування AirPods. Раніше iPhone сповіщав лише про розряд навушників, коли ви вставляли їх у вуха або слухали музику. Тепер же з’являються нові типи сповіщень:

нагадування про низький заряд кейсу, навіть якщо AirPods неактивні;

сповіщення про завершення заряджання, коли кейс або навушники повністю заряджені.

Як працюють нові сповіщення

Apple реалізувала функцію таким чином, щоб вона була максимально корисною та ненав’язливою:

Інтелектуальне планування: сповіщення можуть з’являтись, коли ви підключаєте iPhone до зарядки — система враховує зручний момент для нагадування.

Повідомлення навіть без використання AirPods: тепер не обов’язково вставляти навушники у вуха, щоб дізнатися про розряд кейсу.

Оповіщення про повну зарядку: iPhone нагадає, коли кейс або навушники повністю зарядилися.

Як увімкнути або вимкнути функцію

Якщо ви хочете змінити налаштування сповіщень:

Підключіть AirPods до iPhone. Перейдіть до Налаштування → AirPods → Battery. Вимкніть або увімкніть параметр Charging Notifications.

Це дає користувачам повний контроль над тим, коли та як отримувати інформацію про заряд.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.