Розширено перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу — Finance.ua

Розширено перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу
Перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, розширили.
Відповідний законопроєкт № 7312 ухвалила Верховна Рада.
Право на безоплатну правову допомогу отримали:
- потерпілі від сексуального насилля під час воєнних дій;
- потерпілі від катування або жорстокого поводження під час воєнних дій;
- особи, які втратили документи.
Яку допомогу надаватимуть працівники системи БПД?
- допомагатимуть у складенні документів для суду після порушення кримінальних проваджень;
- представлятимуть інтереси постраждалих у судах, державних органах, органах місцевого самоврядування та перед іншими особами;
- надаватимуть допомогу у відновленні втрачених документів.
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