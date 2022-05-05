Розширено перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу — Finance.ua

Розширено перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу

Вчора 19:14 — Особисті фінанси

Перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, розширили.

Відповідний законопроєкт № 7312 ухвалила Верховна Рада.

Право на безоплатну правову допомогу отримали:

потерпілі від сексуального насилля під час воєнних дій;

потерпілі від катування або жорстокого поводження під час воєнних дій;

особи, які втратили документи.

Яку допомогу надаватимуть працівники системи БПД?

допомагатимуть у складенні документів для суду після порушення кримінальних проваджень;

представлятимуть інтереси постраждалих у судах, державних органах, органах місцевого самоврядування та перед іншими особами;

надаватимуть допомогу у відновленні втрачених документів.

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