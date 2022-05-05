Розширено перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу — Finance.ua
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Розширено перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу

Вчора 19:14Особисті фінанси
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Перелік осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, розширили.
Відповідний законопроєкт № 7312 ухвалила Верховна Рада.
Право на безоплатну правову допомогу отримали:
  • потерпілі від сексуального насилля під час воєнних дій;
  • потерпілі від катування або жорстокого поводження під час воєнних дій;
  • особи, які втратили документи.
Яку допомогу надаватимуть працівники системи БПД?
  • допомагатимуть у складенні документів для суду після порушення кримінальних проваджень;
  • представлятимуть інтереси постраждалих у судах, державних органах, органах місцевого самоврядування та перед іншими особами;
  • надаватимуть допомогу у відновленні втрачених документів.
Де отримати безкоштовну консультацію офлайн?
Адресу, номери телефонів та актуальну інформацію про режим роботи бюро правової допомоги у вашому регіоні можна дізнатися за посиланням: https://bit.ly/bpd_buro
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За матеріалами: Finance.ua
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