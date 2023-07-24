Розширене оснащення та покращена безпека: представлено новий Ford Transit 2024 — Finance.ua
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Розширене оснащення та покращена безпека: представлено новий Ford Transit 2024

Технології&Авто
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Ford представили оновлені фургони Transit і E-Transit 2024 модельного року. Моделі стали безпечнішими та отримали нові функції, які зроблять їх більш зручними для комерційних перевезень. Про це розповіли на сайті AutoExpress.
Ford Transit і E-Transit не отримають помітних зовнішніх змін для 2024 модельного року. Основні поліпшення торкнуться оснащення та безпеки моделей.
Фургони отримають підтримку підключення 5G і системи бездротового оновлення Ford PowerUp. Це дасть змогу знизити час, який автомобілі проводитимуть у дилера під час обслуговування.
Розширене оснащення та покращена безпека: представлено новий Ford Transit 2024
Усі комплектації тепер пропонуються з 12-дюймовим дисплеєм інформаційно-розважальної системи. Ще одним нововведенням став додаток Connected Navigation, який надає водіям інформацію про дорожній рух у режимі реального часу.
Також усі версії фургонів отримають восьмидюймову цифрову приладову панель. Технологія Delivery Assist доступна як опція та може розпізнавати повторювані завдання під час доставки, щоб автоматично глушити двигун під час паркування в потрібних місцях.
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Стандартний комплект безпеки тепер охоплює автономне екстрене гальмування, допомогу утримання в смузі руху та допомогу при перевищенні швидкості. Ford також пропонує шість додаткових пакетів допомоги, які можуть додати виявлення сліпих зон з попередженням про перехресний рух, адаптивний круїз-контроль і допомогу під час паркування з камерами на 360 градусів.
Розширене оснащення та покращена безпека: представлено новий Ford Transit 2024
Передньопривідний Ford Transit тепер може бути оснащений восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Його максимальне навантаження на передню вісь становить 2000 кг. Оновлені фургони надійдуть у продаж уже влітку.
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