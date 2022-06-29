Розсекречено найяскравіший електрокар Hyundai (фото) — Finance.ua

Розсекречено найяскравіший електрокар Hyundai (фото) Вчора 23:26 — Технології&Авто

Електрокар Hyundai Ioniq 6 — спортивний седан із елегантним і динамічним дизайном. Це один із найобтічніших автомобілів у світі.

Опубліковано офіційні фото Hyundai Ioniq 6. Обтічний електричний седан офіційно презентують 14 липня, а його продажі стартують у 2023 році.

Про це повідомляє офіційний сайт корейської марки.

Розміри Hyundai Ioniq 6 2023:

Довжина — 4855 мм

Ширина — 1880 мм

Висота — 1495 мм

Колісна база — 2950 мм.

Салон електромобіля виконаний у дусі спорідненого Hyundai Ioniq 5, побудованого на тій самій платформі E-GMP. На передній панелі встановлені два 12-дюймові дисплеї, а кнопки виконані сенсорними. Підсвічування нагадує неонові лампи 80-х.

Характеристики Hyundai Ioniq 6 поки не розкрили — їх оголосять під час презентації моделі. Втім частина інформації все ж таки просочилася в інтернет. Електромобіль Hyundai запропонують у задньопривідній 228-сильній і повнопривідній 300-сильній версіях. Акумуляторна батарея на 77,4 кВт∙год дозволить проїхати 515 км без підзарядки.

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