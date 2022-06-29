Розсекречено найяскравіший електрокар Hyundai (фото) — Finance.ua

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Розсекречено найяскравіший електрокар Hyundai (фото)

Технології&Авто
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Електрокар Hyundai Ioniq 6 — спортивний седан із елегантним і динамічним дизайном. Це один із найобтічніших автомобілів у світі.
Опубліковано офіційні фото Hyundai Ioniq 6. Обтічний електричний седан офіційно презентують 14 липня, а його продажі стартують у 2023 році.
Розсекречено найяскравіший електрокар Hyundai (фото)
Про це повідомляє офіційний сайт корейської марки.

Розміри Hyundai Ioniq 6 2023:

  • Довжина — 4855 мм
  • Ширина — 1880 мм
  • Висота — 1495 мм
  • Колісна база — 2950 мм.
Салон електромобіля виконаний у дусі спорідненого Hyundai Ioniq 5, побудованого на тій самій платформі E-GMP. На передній панелі встановлені два 12-дюймові дисплеї, а кнопки виконані сенсорними. Підсвічування нагадує неонові лампи 80-х.
Характеристики Hyundai Ioniq 6 поки не розкрили — їх оголосять під час презентації моделі. Втім частина інформації все ж таки просочилася в інтернет. Електромобіль Hyundai запропонують у задньопривідній 228-сильній і повнопривідній 300-сильній версіях. Акумуляторна батарея на 77,4 кВт∙год дозволить проїхати 515 км без підзарядки.
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За матеріалами:
Фокус
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