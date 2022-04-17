Розробники гри S.T.A.L.K.E.R. зібрали 800 тисяч доларів для підтримки України — Finance.ua

Розробники гри S.T.A.L.K.E.R. зібрали 800 тисяч доларів для підтримки України

Вчора 11:11 — Фондовий ринок

Українська студія GSC Game World, яка розробила серію комп’ютерних ігор S.T.A.L.K.E.R., зібрала $800 тис. для підтримки України.

Про це йдеться у повідомленні S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL в Twitter.

Кошти збирали на благодійному розпродажі ігор, що тривав з 4 по 11 квітня.

«Благодійний розпродаж ігор GSC Game World завершено. Разом з вами нам вдалося зібрати понад 800 000 доларів. Дякуємо! Після сплати податків та комісій всі кошти будуть передані до Благодійного фонду «Повернись живим».

«Ми це будемо пам’ятати. Завжди», — йдеться у повідомленні.

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