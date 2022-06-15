Розробники Ethereum відклали активацію «бомби складності» — Finance.ua

Команда Ethereum вирішила відкласти активацію «бомби складності» на два місяці. Про це повідомив провідний розробник Тім Бейко.
«Коротко. Ми погодилися відкласти бомбу [сложности]. Ми все прострочили і хочемо переконатися, що правильно перевірили всі цифри, перш ніж вибрати точну затримку та час розгортання, але прагнемо відстрочення приблизно два місяці і запуску оновлення наприкінці червня», — написав він.
У травні розробники Ethereum пов’язали строки переходу основної мережі на алгоритм консенсусу Proof-of-Stake (PoS) з автоматичним збільшенням часу створення блоку на Proof-of-Work. За словами Престона Ван Луна, процес «злиття» [The Merge] вони планують завершити у серпні до активації «бомби складності».
Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін під час віртуального саміту Eth Shanghai також назвав серпень найімовірнішим часом для переходу. Однак він допустив перенесення події на вересень-жовтень у разі «потенційних ризиків».
Нагадаємо, у червні команда Ethereum успішно перевела на PoS тестову мережу Ropsten.