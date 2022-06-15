Розробники Ethereum відклали активацію «бомби складності» — Finance.ua

Розробники Ethereum відклали активацію «бомби складності»

Розробники Ethereum відклали активацію «бомби складності»

Команда Ethereum вирішила відкласти активацію «бомби складності» на два місяці. Про це повідомив провідний розробник Тім Бейко.

«Коротко. Ми погодилися відкласти бомбу [сложности]. Ми все прострочили і хочемо переконатися, що правильно перевірили всі цифри, перш ніж вибрати точну затримку та час розгортання, але прагнемо відстрочення приблизно два місяці і запуску оновлення наприкінці червня», — написав він.

У травні розробники Ethereum пов’язали строки переходу основної мережі на алгоритм консенсусу Proof-of-Stake (PoS) з автоматичним збільшенням часу створення блоку на Proof-of-Work. За словами Престона Ван Луна, процес «злиття» [The Merge] вони планують завершити у серпні до активації «бомби складності».

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін під час віртуального саміту Eth Shanghai також назвав серпень найімовірнішим часом для переходу. Однак він допустив перенесення події на вересень-жовтень у разі «потенційних ризиків».

Нагадаємо, у червні команда Ethereum успішно перевела на PoS тестову мережу Ropsten.

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