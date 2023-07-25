Розробники додатків у Британії подали на Apple позов на мільярд доларів — Finance.ua

Розробники додатків у Британії подали на Apple позов на мільярд доларів Сьогодні 23:01 — Технології&Авто

Розробники додатків у Британії подали на Apple позов на мільярд доларів

Корпорацію Apple у вівторок виявилася мішенню групового позову на суму 785 мільйонів фунтів стерлінгів (1 мільярд доларів), поданого понад 1500 розробниками додатків у Великій Британії щодо комісії App Store.

Про це повідомляє Reuters

Зазначається, що у сфері надання послуг Apple, яка включає App Store, в останны кылька рокыв доходи зростали швидкими темпами і зараз коливаються близько 20 млрд дол. на квартал.

Однак комісійні від 15% до 30%, які компанія стягує з деяких виробників додатків за використання системи оплати в додатках, піддалися критиці розробниками додатків і стали мішенню антимонопольних регуляторів у кількох країнах.

Раніше Apple заявляла, що 85% розробників у App Store не платять жодних комісій і що це допомагає європейським розробникам отримати доступ до ринків і клієнтів у 175 країнах світу через App Store.

Позов до Апеляційного трибуналу з питань конкуренції Великої Британії від імені 1566 розробників додатків подав Шон Енніс, професор Центру конкурентної політики Університету Східної Англії та колишній економіст ОЕСР.

«Збори Apple з розробників додатків є надмірними та можливими лише через її монополію на розповсюдження додатків на iPhone та iPad», — сказав Енніс у заяві.

Економічна Правда За матеріалами:

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