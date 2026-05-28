Розробникам пропонують 15 тис. євро за інновації для держсектору
21
Україна та Естонія запускають AI/GovTech Hackathon для розробників, AI-інженерів, стартапів і продакт-менеджерів, які працюватимуть над створенням інноваційних рішень для державного сектору. Учасники змагатимуться за призовий фонд у €15 000.
Україна та Естонія проведуть спільний AI/GovTech Hackathon, присвячений створенню інноваційних рішень для державного сектору. Учасниками можуть стати розробники, AI-інженери, продакт-менеджери та стартапи, які працюють у сфері GovTech та штучного інтелекту.
Під час хакатону команди працюватимуть над реальними викликами держсектору та змагатимуться за призовий фонд у 15 000 євро. Найкращі рішення матимуть шанс на подальше масштабування на національному рівні.
Учасникам запропонують кілька напрямів для розробки:
проактивний моніторинг прав дитини на основі міжвідомчих даних та автоматичного виявлення ризиків;
ШІ-аналітика інцидентів і зворотного зв’язку для державних реєстрів;
AI-індикатор якості закупівельної документації;
кроскордонний бізнес-асистент між Україною та Естонією.