0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Розробникам пропонують 15 тис. євро за інновації для держсектору

21
Інновації в держсекторі
Інновації в держсекторі
Україна та Естонія запускають AI/GovTech Hackathon для розробників, AI-інженерів, стартапів і продакт-менеджерів, які працюватимуть над створенням інноваційних рішень для державного сектору. Учасники змагатимуться за призовий фонд у €15 000.
Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Розробка ШІ для держави

Україна та Естонія проведуть спільний AI/GovTech Hackathon, присвячений створенню інноваційних рішень для державного сектору. Учасниками можуть стати розробники, AI-інженери, продакт-менеджери та стартапи, які працюють у сфері GovTech та штучного інтелекту.
Читайте також
Під час хакатону команди працюватимуть над реальними викликами держсектору та змагатимуться за призовий фонд у 15 000 євро. Найкращі рішення матимуть шанс на подальше масштабування на національному рівні.
Учасникам запропонують кілька напрямів для розробки:
  • проактивний моніторинг прав дитини на основі міжвідомчих даних та автоматичного виявлення ризиків;
  • ШІ-аналітика інцидентів і зворотного зв’язку для державних реєстрів;
  • AI-індикатор якості закупівельної документації;
  • кроскордонний бізнес-асистент між Україною та Естонією.
Місце для вашої реклами
Окрім грошового призу, команди отримають менторську підтримку від GovTech- та AI-експертів, а також можливість безпосередньо співпрацювати з профільними державними структурами.
Хакатон відбудеться 16−18 червня у Києві в офлайн-форматі. Реєстрація учасників триватиме до 12 червня включно.
За матеріалами:
Finance.ua
ІнноваціїТехнологіїШІIT
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems