Розробникам пропонують 15 тис. євро за інновації для держсектору Сьогодні 09:39

Інновації в держсекторі

Україна та Естонія запускають AI/GovTech Hackathon для розробників, AI-інженерів, стартапів і продакт-менеджерів, які працюватимуть над створенням інноваційних рішень для державного сектору. Учасники змагатимуться за призовий фонд у €15 000.

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Розробка ШІ для держави

Україна та Естонія проведуть спільний AI/GovTech Hackathon, присвячений створенню інноваційних рішень для державного сектору. Учасниками можуть стати розробники, AI-інженери, продакт-менеджери та стартапи, які працюють у сфері GovTech та штучного інтелекту.

Читайте також Мінцифра показала проєкт Стратегії розвитку ШІ до 2030 року

Під час хакатону команди працюватимуть над реальними викликами держсектору та змагатимуться за призовий фонд у 15 000 євро. Найкращі рішення матимуть шанс на подальше масштабування на національному рівні.

Учасникам запропонують кілька напрямів для розробки:

проактивний моніторинг прав дитини на основі міжвідомчих даних та автоматичного виявлення ризиків;

ШІ-аналітика інцидентів і зворотного зв’язку для державних реєстрів;

AI-індикатор якості закупівельної документації;

кроскордонний бізнес-асистент між Україною та Естонією.

Окрім грошового призу, команди отримають менторську підтримку від GovTech- та AI-експертів, а також можливість безпосередньо співпрацювати з профільними державними структурами.

Хакатон відбудеться 16−18 червня у Києві в офлайн-форматі. Реєстрація учасників триватиме до 12 червня включно.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.