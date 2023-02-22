Розробник Всесвітньої павутини порівняв криптовалюти з азартними іграми — Finance.ua
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Розробник Всесвітньої павутини порівняв криптовалюти з азартними іграми

Криптовалюта
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Тім Бернерс-Лі, творець всесвітньої павутини розкритикував криптовалюти, назвавши їх небезпечними спекулятивними інструментами. На думку винахідника, Інтернет має існувати без блокчейна.
Про це повідомляє CNBC.
Британський спеціаліст з інформатики у передачі Beyond The Valley на CNBC назвав криптовалюти інструментами для ринкових маніпуляцій. На його думку, криптоактиви мають велику схожість із бульбашкою доткомів, коли 20 років тому закрилася велика кількість інтернет-компаній, які не мали фундаментальної основи для розвитку бізнесу.
За думкою Бернерса-Лі, цифрові валюти можуть бути придатні для грошових переказів тільки в тому разі, якщо будуть одразу ж після отримання конвертуватися у фіатні валюти.
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Британський учений висловив невдоволення тим, як зараз влаштований Інтернет: Бернерс-Лі хотів би надати користувачам більше контролю над їхніми даними. Багато хто бачить майбутнє Інтернету у сферах Web3, блокчейна і криптовалют, вважаючи, що децентралізація усуне монополію великих компаній на кшталт Facebook і Google.
Однак Бернерс-Лі не впевнений, що блокчейн вписується в концепцію Інтернету. Інженер каже, що технологія блокчейна не така вже й швидка та безпечна.
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За матеріалами:
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