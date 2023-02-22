Розробник Всесвітньої павутини порівняв криптовалюти з азартними іграми — Finance.ua

Розробник Всесвітньої павутини порівняв криптовалюти з азартними іграми Сьогодні 03:39 — Криптовалюта

Тім Бернерс-Лі, творець всесвітньої павутини розкритикував криптовалюти, назвавши їх небезпечними спекулятивними інструментами. На думку винахідника, Інтернет має існувати без блокчейна.

Про це повідомляє CNBC

Британський спеціаліст з інформатики у передачі Beyond The Valley на CNBC назвав криптовалюти інструментами для ринкових маніпуляцій. На його думку, криптоактиви мають велику схожість із бульбашкою доткомів, коли 20 років тому закрилася велика кількість інтернет-компаній, які не мали фундаментальної основи для розвитку бізнесу.

За думкою Бернерса-Лі, цифрові валюти можуть бути придатні для грошових переказів тільки в тому разі, якщо будуть одразу ж після отримання конвертуватися у фіатні валюти.

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Британський учений висловив невдоволення тим, як зараз влаштований Інтернет: Бернерс-Лі хотів би надати користувачам більше контролю над їхніми даними. Багато хто бачить майбутнє Інтернету у сферах Web3, блокчейна і криптовалют, вважаючи, що децентралізація усуне монополію великих компаній на кшталт Facebook і Google.

Однак Бернерс-Лі не впевнений, що блокчейн вписується в концепцію Інтернету. Інженер каже, що технологія блокчейна не така вже й швидка та безпечна.

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