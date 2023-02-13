Найстаріший банк Бразилії додав можливість сплати податків криптовалютою — Finance.ua

Найстаріший банк Бразилії додав можливість сплати податків криптовалютою Сьогодні 23:54 — Криптовалюта

Найстаріший банк Бразилії додав можливість сплати податків криптовалютою

11 лютого один із найбільших і найстаріших банків Латинської Америки Banco do Brasil заявив про партнерство з Bitfy. У рамках цієї угоди клієнти організації отримають можливість сплатити державні збори і податки криптовалютою.

Як це працюватиме

Процес максимально простий. Клієнт сканує QR-код, йому висвічується сума в реалах, яку можна списати з обраного криптовалютного рахунку.

Технічною інфраструктурою завідує Bitfy, через неї ж протікають платежі. Тому, щоб скористатися новою послугою, потрібно створити рахунок на платформі, а потім поповнити його одним із запропонованих способів.

У Banco do Brazil вважають, що організація може виступити своєрідним посередником. Нова система поєднує в собі зручність із безпекою, оскільки це підзвітна компанія в юрисдикції влади.

Нагадаємо, у грудні минулого року в уряді Бразилії ухвалили проєкт нормативної бази у сфері цифрових активів. Очікується, що він набуде чинності з 1 червня цього року.

Після цього криптовалюта офіційно увійде в обіг на території країни. У зв’язку з цим на місцевому ринку з’являються все нові постачальники послуг. Також нагадаємо, що Binance випустила для Бразилії дебетові картки з доступом до криптовалютного рахунку. Платежі обробляються через систему Mastercard.

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