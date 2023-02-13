Найстаріший банк Бразилії додав можливість сплати податків криптовалютою — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найстаріший банк Бразилії додав можливість сплати податків криптовалютою

Криптовалюта
7
Найстаріший банк Бразилії додав можливість сплати податків криптовалютою
Найстаріший банк Бразилії додав можливість сплати податків криптовалютою
11 лютого один із найбільших і найстаріших банків Латинської Америки Banco do Brasil заявив про партнерство з Bitfy. У рамках цієї угоди клієнти організації отримають можливість сплатити державні збори і податки криптовалютою.

Як це працюватиме

Процес максимально простий. Клієнт сканує QR-код, йому висвічується сума в реалах, яку можна списати з обраного криптовалютного рахунку.
Технічною інфраструктурою завідує Bitfy, через неї ж протікають платежі. Тому, щоб скористатися новою послугою, потрібно створити рахунок на платформі, а потім поповнити його одним із запропонованих способів.
У Banco do Brazil вважають, що організація може виступити своєрідним посередником. Нова система поєднує в собі зручність із безпекою, оскільки це підзвітна компанія в юрисдикції влади.
Нагадаємо, у грудні минулого року в уряді Бразилії ухвалили проєкт нормативної бази у сфері цифрових активів. Очікується, що він набуде чинності з 1 червня цього року.
Після цього криптовалюта офіційно увійде в обіг на території країни. У зв’язку з цим на місцевому ринку з’являються все нові постачальники послуг. Також нагадаємо, що Binance випустила для Бразилії дебетові картки з доступом до криптовалютного рахунку. Платежі обробляються через систему Mastercard.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
incrypted
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.