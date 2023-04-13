Розробник ChatGPT запускає програму винагроди за знайдені помилки — Finance.ua
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Розробник ChatGPT запускає програму винагроди за знайдені помилки

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Розробник ChatGPT запускає програму винагроди за знайдені помилки
Розробник ChatGPT запускає програму винагроди за знайдені помилки
Компанія OpenAI, яка розробляє чатбот ChatGPT, запропонує від 200 до 20 000 доларів користувачам, які повідомлять про вразливості в її системах штучного інтелекту. Про це пише Reuters.
Зазначається, що OpenAI запропонував користувачам переглянути певні функції ChatGPT і структуру того, як системи компанії обмінюються даними зі сторонніми сервісами.
Однак програма не передбачає винагороди за повідомлення про неправильний або шкідливий вміст, створений системами OpenAI.
Технологічні компанії часто використовують програми винагород за помилки, щоб заохотити програмістів і етичних хакерів сповіщати про баги в системі. Сума коштів, які надаватиме OpenAI, залежатиме від від серйозності помилок, про які повідомить користувач.
Нагадаємо, чатбот ChatGPT, який розробляє компанія OpenAI, став популярним завдяки детальності та ясності відповідей, здатності виконувати різноманітні запити. Однак технологія не завжди генерує достовірну інформацію.
Паралельно лунають заклики до запровадження обмежень навколо ChatGPT. Американський бізнесмен Ілон Маск і ще понад 1000 людей підписали лист, у якому запропонували ввести шестимісячну паузу в роботі над системами ШІ, які потужніші за GPT-4 — крайньої версії технології, яка здатна виконувати творчі запити користувачів, такі як складання пісень, а також приймати зображення як вхідні дані. Підписанти пропонують створити протоколи безпеки для таких проєктів.

Що таке ChatGPT, і чому він такий популярний

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